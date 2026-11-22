Una recreación en la que participaron más de 150 figurantes, que representaron escenas de los años 50 en el centro histórico de Arucas

El municipio grancanario de Arucas acogió la pasada noche, “Recorrido por un Barrio Antiguo”, una iniciativa de la Asociación Cultural Salsipuedes, en el 25 aniversario de su fundación.

Una recreación en la que participaron más de 150 figurantes, que representaron escenas de los años 50. Una iniciativa que refleja el compromiso y la implicación vecinal de los vecinos a través de sus asociaciones y colectivos.

Imagen RTVC.

Calles centro histórico

La propuesta de la asociación cultural contemplaba la limitación del aparcamiento y el cierre de las vías por donde transcurrió, fundamentalmente en las calles del centro histórico de Arucas, por lo que se recomendó a la población utilizar el servicio público y estar atenta a la señalética.