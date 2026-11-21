El cómico canario presenta esta noche en el sur de Gran Canaria ‘20 años de comedia’, una propuesta que combina anécdotas, recuerdos e improvisación para repasar dos décadas dedicadas al humor

El humorista canario Quique Pérez se sube esta noche al escenario de Alagarbos, en el sur de Gran Canaria, con ‘20 años de comedia’, un espectáculo con el que celebra sus dos décadas de trayectoria profesional.

RTVC

La propuesta va más allá de recopilar sus mejores momentos sobre los escenarios. El cómico busca reunir también a las personas que han formado parte de su camino y compartir con el público recuerdos, vivencias y anécdotas que han marcado su carrera.

«Intentar condensar ahí en dos horas todos estos 20 años de felicidad», explica Quique Pérez sobre la esencia de este espectáculo, concebido como un encuentro para mirar al pasado, celebrar el presente y recordar junto al público todo lo vivido.

Con una combinación de humor, improvisación y complicidad, ‘20 años de comedia’ invita a descubrir tanto al Quique Pérez de sus comienzos como al artista que es hoy, en una celebración de su recorrido y de todas las personas que lo han acompañado durante estas dos décadas.