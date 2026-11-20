Las Juntas tienen lugar cada dos meses y permiten abordar las propuestas planteadas por la ciudadanía y realizar un seguimiento de las necesidades de los barrios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este viernes las sesiones ordinarias de las cinco Juntas Municipales de Distrito correspondientes al mes de noviembre, unos encuentros que tienen lugar cada dos meses y que permiten abordar las propuestas planteadas por la ciudadanía, realizar un seguimiento de las necesidades de los barrios y mantener un espacio de diálogo entre el Gobierno municipal y las entidades vecinales.

Las reuniones han estado presididas por los concejales Nina Santana, en Vegueta-Cono Sur-Tafira; Betsaida González, en Ciudad Alta; Pedro Quevedo, en Centro; Esther Martín, en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya; y Carla Campoamor, en Isleta-Puerto-Guanarteme.

Iniciativas y demandas

Durante las sesiones, representantes municipales y vocales de las juntas analizan las iniciativas y demandas vecinales, así como las posibles actuaciones para mejorar los distintos barrios de la ciudad. Estos órganos también favorecen la relación del Ayuntamiento con el tejido asociativo y contribuyen a acercar la información sobre la gestión municipal a la población de cada distrito.

Entre sus funciones se encuentra, además, velar por un desarrollo equilibrado y solidario de los barrios que integran cada ámbito territorial, así como facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos que afectan a su entorno más cercano.

Una vez abordados los puntos incluidos en el orden del día y realizadas las votaciones de las mociones, las sesiones han reservado un turno de palabra para que vecinos y vecinas trasladen directamente sus consultas, propuestas y demandas.