El corte al tráfico se realizará entre las 07.00 y las 13.00 horas y afectará al tramo comprendido entre la intersección con la carretera GM-1 y el punto conocido como Reventón Oscuro

El Cabildo de La Gomera cierra este martes al tráfico la carretera CV-14, El Rejo, por trabajos de emergencia. EP

El Cabildo de La Gomera ha informado de que el martes, 13 de octubre, se cerrará al tráfico la carretera CV-14, conocida como la vía de El Rejo, en el municipio de Hermigua, para ejecutar los trabajos incluidos en las actuaciones de emergencia que se desarrollan en esta vía insular.

La interrupción de la circulación se realizará entre las 07.00 y las 13.00 horas, afectando al tramo comprendido entre la intersección con la carretera GM-1 y el punto conocido como Reventón Oscuro, según ha informado el Cabildo de La Gomera.

Esta medida, matiza, responde a la necesidad de instalar una grúa para la elevación de materiales y equipos destinados a los trabajos que se ejecutan en el talud situado a la altura del punto kilométrico 2+300 de la CV-14.

Estas labores forman parte de las actuaciones de emergencia que el Cabildo de La Gomera desarrolla en esta carretera desde el pasado 22 de abril.

En el periodo de cierre, explica, se dispondrá de la correspondiente señalización y balizamiento en ambos extremos del tramo afectado, así como de personal señalista para garantizar las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos. También se garantizará el paso inmediato de los servicios de emergencia ante cualquier situación que lo requiera.