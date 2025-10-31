El ayuntamiento anuncia restricciones previstas entre los días 3, 12, 19, 20 y 21 de noviembre en varias localizaciones de la ciudad para filmar la película ‘El laberinto de las mariposas’

Cierre de vías y supresión de estacionamientos en Santa Cruz por el rodaje de una película. Imagen de Archivo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Movilidad, anuncia cierre de vías y supresión de estacionamientos en varias localizaciones de la ciudad con motivo del rodaje de la película “El laberinto de las mariposas”.

Estas medidas están previstas entre los días 3, 12, 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, por lo que se realizarán cortes intermitentes de calles y restricciones de aparcamientos dependiendo del avance de las labores y de las localizaciones del film.

Distrito suroeste

Concretamente, las limitaciones se inician en el distrito Suroeste, en la calle El Cedro (lateral del CIAT), con la supresión de los estacionamientos en línea situados en el margen derecho en el sentido de la circulación hacia la calle El Requinto, en una longitud de 50m aproximadamente, y los estacionamientos en batería situados en el lateral del CIAT, en una longitud de 80m aproximadamente, desde las 20:00 horas del domingo, 2 de noviembre, hasta las 20:00 horas del siguiente día, lunes.

De la misma manera que sucederá en la calle Volcán Birigoyo (lateral del CIAT), con supresión de estacionamientos en línea situados a ambos márgenes en el sentido de la circulación, en una longitud de 105m aproximadamente, desde las 20:00 horas del próximo domingo, 2 de noviembre, hasta las 20:00 horas del día siguiente, ambas localizaciones en el distrito Suroeste de esta capital.

Distrito centro-Ifara

Ya en el distrito Centro-Ifara, se realizarán cortes en la calle La Marina con Patricio Estévanez, tramo situado en el cruce con el Callejón Bouza, previsto para el día 12 de noviembre de 2025, entre las 08:00 y las 18:00 horas. Debido al corte intermitente, los vehículos que procedan de la calle Villalba Hervás y La Marina (tramo de la plaza Cabildo), se desviarán por la avda. Marítima y por el Callejón Bouza. Y desde la avda. Marítima-avda. Francisco La Roche y avda. Marítima-Plaza Cabildo, se desviarán por el Callejón Bouza.

En la avda. Marítima, la supresión de los estacionamientos en batería situados en el margen derecho en el sentido de la circulación hacia La Marina, en una longitud de 50m aproximadamente (15 estacionamientos), será efectiva desde las 00:01 horas a las 22:00 horas del día 12 de noviembre de 2025, y en la calle La Marina, serán los situados a ambos márgenes en el sentido de la circulación, una vez rebasado el cruce con el Callejón Bouza, longitud en el margen izquierdo 35m aproximadamente y en el margen derecho una longitud de 20m, desde las 00:01 horas a las 22:00 horas del día 12 de noviembre.

En la calle La Marina, la supresión de los estacionamientos en línea situados en el margen derecho en el sentido de la circulación hacia el Callejón Bouza, en frente de los números 15 y 17, zona habilitada con una reserva de carga y descarga, en una longitud de 20m aproximadamente y enfrente de los números 19 al 21, reservas TAXIS y BUS, en una longitud de 50m aproximadamente, desde las 00:01 horas a las 22:00 horas del día 12 de noviembre.

Reserva de TAXIS

Debido a que en la localización se pretende ocupar la reserva de TAXIS, dicha reserva se deberá trasladar al estacionamiento en línea situado en el margen derecho en el sentido de la circulación, una vez rebasado el acceso del parking de plaza de España, situado en la avda. Marítima, en una longitud de 35m aproximadamente, se deberá respetar en todo momento la parada de BUS existente en la zona.

Debe tenerse en cuenta que los cortes intermitentes a desarrollar han de estar gestionados por personal de la productora, no pudiendo tener una duración de más de cinco minutos, además de estar reforzado con señaleros provistos con señales manuales y vestuario homologado reflectante de alta visibilidad.