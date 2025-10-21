Tres años de cárcel para los patrones por favorecer la inmigración irregular, más dos años y medio por homicidio y lesiones graves

Condenas de cinco años y medio de cárcel para los patrones de un cayuco donde se produjo una muerte. Fotografía: Europa Press

Impuestas cuatro condenas de cárcel para los patrones de un cayuco en el que se produjo una muerte y hubo once personas heridas. Las sentencias, dictaminadas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ascienden a cinco años y medio de prisión para cada uno de los cuatro condenados.

Por un lado, se les impone una condena de tres años de prisión por favorecer la inmigración irregular. Por otra parte, se les sentencia a dos años y medio por delito de homicidio y lesiones graves. Además, los sentenciados deberán indemnizar conjuntamente al padre del fallecido con 90.000 euros y a seis de los heridos con cantidades entre los 6.000 euros y los 270 euros.

A pesar de que se declararon inocentes, se les considera coautores. La condena establece que los cuatro procesados dirigían un cayuco que salió de Senegal con 59 pasajeros, de los que cinco eran menores. Este cayuco llegó a la costa sur de Tenerife el 2 de julio de 2023.

Testimonios clave de otro pasajeros del cayuco

Para establecer la condena se han considerado los testimonios de siete pasajeros de los 16 entrevistados. Estas personas declararon en el momento de su llegada al puerto. Reconocieron a los acusados como los patrones que dirigían el cayuco.

Inicialmente, la Fiscalía planteaba una pena de quince años y medio de cárcel para cada uno. Reclamaba una condena de seis años por favorecer la inmigración ilegal, cuatro años por homicidio imprudente y seis meses de prisión por cada una de las once personas heridas. La defensa pidió la absolución por falta de pruebas.