La Fiscalía también pide el pago de 3.200 euros por causar lesiones agravadas con deformidad durante la pelea en Tenerife

Solicitan cinco años de prisión para un acusado de agresión en una pelea en Tenerife. Fotografía: EP

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido que se imponga una pena de cinco años de prisión al acusado de una agresión ocurrida durante una pelea en Tenerife. También se solicita que el acusado pague 3.200 euros por causar a la víctima lesiones agravadas con deformidad.

El suceso tuvo lugar cerca de una discoteca en la que el acusado se encontraba en compañía de varias personas. En cierto momento, se inició una fuerte discusión entre el inculpado y la víctima, a la que éste le propinó un puñetazo y varios rodillazos en la cara.

Fruto de esta pelea, el denunciante sufrió policontusiones fáciles, pérdida de dientes y rotura de huesos nasales. La víctima necesito 35 días para poder recuperarse de las lesiones causadas. A día de hoy, todavía presente una secuela estética por la pérdida de dos dientes, por lo que pedirá una indemnización en la próxima vista judicial que se celebrará el 27 de octubre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

