El accidente ocurrió en el municipio de Adeje

Cinco personas resultaron heridas de carácter leve y moderado como consecuencia de la colisión de dos turismos en la carretera TF-47 este domingo, a la altura de Callao Salvaje, en el municipio tinerfeño de Adeje, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno canario.

Cinco heridos tras la colisión de dos turismos en Tenerife / Archivo RTVC

El accidente se produjo en torno a las 21.03 horas, y como consecuencia del mismo, dos mujeres sufrieron heridas de carácter moderado, mientras que se atendieron a dos hombres y una mujer por heridas leves.

Traslados al hospital

Una mujer de 27 años sufrió un traumatismo craneal de carácter moderado y la trasladaron al Hospital Quirón Salud Costa Adeje. También, una mujer de 25 años sufrió un traumatismo en el tórax de carácter moderado y la ingresaron en el Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por otro lado, otra mujer de 25 años presentó policontusiones de carácter leve y se trasladó al Hospital Quirón Salud Costa Adeje.

Finalmente, dos hombres, uno de ellos de 27 años, sufrieron diversas heridas en la extremidad superior de carácter leve y se trasladaron al Hospital Universitario Hospiten Sur. El otro hombre sufrió contusiones en extremidades superiores de carácter leve.