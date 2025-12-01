Los días 12 y 13 de diciembre se mostrarán diferentes proyectos de animación que se realizan en las islas con una maratón de cine de animación

Informa: RTVC.

Los Cines Price de Santa Cruz de Tenerife acogen «Fantasías Animadas». Un muestra de los proyectos de animación que se realizan en Canarias.

«Fantasías Animadas» se mostrará en los Cines Price de Santa Cruz de Tenerife los días 12 y 13 de diciembre.

Durante los días 12 y 13 de diciembre este espacio abrirá sus puertas para enseñar diferentes iniciativas que van desde la formación hasta visitas guiadas. Destinado a todos los públicos y a los centros educativos que podrán comprobar el trabajo de animación que se hace en Canarias.

Maratón de cine de animación

El día de la clausura, el 13 de diciembre, habrá por la noche una maratón de cine de animación que se extenderá hasta la madrugada.

Destacar y poner en valor el trabajo de la industria audiovisual en las islas, es uno de los objetivos de esta iniciativa. El director de «Fantasías Animadas», Aythami Castellano, ha subrayado en la presentación que este evento quiere dar visibilidad al sector de la animación en Canarias. Se trata de «acercar este arte a la ciudadanía y reconocer el valor cultural, artístico y económico». Un sector que está transformando, han apuntado, la «Isla de la Animación».