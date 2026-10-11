El proyecto europeo, CIRCULAROCEAN, impulsa un seguimiento estacional de residuos en 30 playas de las ocho islas y el islote de Alegranza

CIRCULAROCEAN analiza las basuras marinas en la playa de Tazacorte. EFE

La playa de Tazacorte, en La Palma, acoge este domingo un muestreo de basuras marinas en el marco del proyecto europeo CIRCULAROCEAN, liderado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) será la encargada de realizar la recogida de muestras, una actuación integrada en un programa de seguimiento estacional que abarca 30 playas del archipiélago y el islote de Alegranza.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata; el delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta, y la directora técnica del proyecto por parte de la organización, María José Pérez, participarán en la convocatoria para explicar los objetivos de esta iniciativa.

Documentar la presencia de residuos en el litoral

La actividad permitirá documentar la presencia de residuos en el litoral y contribuir al seguimiento de la contaminación marina en las islas.

CIRCULAROCEAN cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa INTERREG MAC 2021-2027.

En el proyecto participan 17 entidades de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Ghana y Santo Tomé y Príncipe. Además de estudiar las basuras marinas, la iniciativa aborda su recogida, clasificación y tratamiento, así como las posibilidades de reciclaje y aprovechamiento de estos residuos dentro de un modelo de economía circular.