El Cisneros La Laguna jugará frente al Grupo Herce Soria en una exigente Copa del Rey

El equipo tinerfeño buscará dar la sorpresa en el torneo y llevarse el trofeo nacional

El Cisneros La Laguna debutará este viernes a las 16:00 hora canaria frente al Grupo Herce Soria, segundo clasificado de la Superliga Masculina, en la Copa del Rey 2026, torneo que dará comienzo este jueves y culminará el próximo domingo.

El torneo tendrá lugar en el Pabellón Fuente de San Luis, conocido popularmente como “La Fonteta”, en Valencia y el equipo tinerfeño, sexto en la Superliga Masculina, buscará dar la sorpresa en un torneo donde el favorito es el CV Guaguas.

Mentalidad ambiciosa y optimista

Durante la previa al inicio del torneo por parte del equipo lagunero, el presidente del club, Tomy López, destacó la regularidad del equipo en la máxima categoría del voleibol nacional.

“Es la tercera temporada del equipo en la élite y también nuestra tercera Copa del Rey. Llevamos un 100% de efectividad en ese aspecto y estamos en disposición de conseguir grandes cosas”, afirmó López.

«Vamos a Valencia con la intención de dar la campanada. Los jugadores están muy motivados, afrontamos la competición con mentalidad ambiciosa”, añadió López. El equipo ha ganado sus dos últimos encuentros tras una mala racha durante el mes de enero.

Por su parte, el entrenador cisnerista, Miguel Rivera, dejó clara la filosofía con la que el equipo afrontará el torneo. “Vamos con toda la ilusión y ambición. Nos gustaría quedarnos en Valencia hasta el lunes, porque eso significaría que hemos llegado lo más lejos posible».

Rivera también valoró el rendimiento mostrado durante la temporada, y expresó que “este año hemos firmado partidos muy buenos y creemos que nuestro nivel más más alto nos permite aspirar a llegar lejos”