El CV Guaguas y el Cisneros La Laguna estarán entre los ocho equipos que disputen desde este jueves en Valencia la Copa del Rey de voleibol

CV Guaguas. Imagen Real Federación Española de Voleibol

La Copa del Rey de voleibol llega esta semana por primera vez a Valencia, donde el CV Guaguas defenderá su título de campeón en el Pabellón de la Fuente de San Luis ante los otros siete aspirantes, entre ellos también otro equipo isleño, el Cisneros La Laguna, que intentarán dar la sorpresa, entre los que destaca la ilusión del anfitrión Léleman Conqueridor.

CV Guaguas, Grupo Herce Soria Voleibol, Conectabalear CV Manacor, CV Melilla, Pamesa Teruel VB, Cisneros La Laguna, UC3M Voleibol Leganés y Léleman Conqueridor serán los participantes de una edición en la que la organización espera superar los registros de asistencia de las últimas ediciones y alcanzar cifras récord para el torneo.

El CV Guaguas, rival a batir

Los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina en la primera vuelta competirán en la capital del Turia desde este jueves en los cuartos de final hasta el domingo que se celebrará la final.

El CV Guaguas, actual líder liguero y dominador del voleibol nacional, es el favorito al título. Con una plantilla confeccionada para competir también en Europa, el conjunto canario vuelve a presentarse como el rival a batir después de que en la pasada edición se convirtiera en el primer equipo en revalidar título de campeón en más de una década.

El equipo insular, que llega como uno de los equipos clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones, abrirá la competición el jueves a las 17 horas frente al Pamesa Teruel VB, uno de los clásicos del voleibol español.

El cuadro turolense, acostumbrado históricamente a pelear por títulos, llega con el objetivo de dar la campanada y seguir demostrando su mejora desde la llegada de Máximo Torcello al banquillo en enero.

En el segundo duelo del jueves (20 horas), el Conectabalear CV Manacor, finalista en la pasada edición, se medirá al UC3M Voleibol Leganés, una de las revelaciones del curso. Los madrileños han demostrado ser un rival incómodo en Superliga, capaz de llevar al límite a cualquier equipo a pesar de su reciente ascenso.

El Cisneros La Laguna, ante el Grupo Herce Soria

La jornada del viernes comenzará con el cruce entre Grupo Herce Soria Voleibol y Cisneros La Laguna a las 17 horas. El conjunto soriano, segundo en la clasificación liguera, es la alternativa a Guaguas. Llega con seis triunfos seguidos y tan solo dos derrotas en el curso. Enfrente, el bloque tinerfeño buscará reivindicar el potencial del voleibol canario más allá de Guaguas.

El anfitrión Léleman Conqueridor disputará el segundo encuentro del viernes frente al CV Melilla a las 20 horas. El equipo valenciano compite por tercera vez en la Copa y confía en el factor campo y su afición para ganar por primera vez en la temporada a Melilla, contra quien ha perdido en los dos encuentros de Superliga.

Los vencedores de estos dos duelos se medirán en la segunda semifinal, el sábado a las 20 horas, en busca de un billete para la final del domingo 1 de marzo (17.30 horas). La Fonteta, acostumbrada a grandes noches europeas con el Valencia Basket, que este año se ha mudado al Roig Arena, cambiará de la pelota naranja al balón tricolor en busca de un nuevo campeón.