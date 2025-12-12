El derbi canario de la Liga Iberdrola de voleibol femenino, correspondiente a la 11ª jornada del campeonato, se podrá seguir en directo este domingo por Televisión Canaria y en streaming a través de www.rtvc.es

Televisión Canaria vuelve a apostar por el deporte femenino con la retransmisión en directo del derbi canario de la Liga Iberdrola entre el CD Heidelberg Volkswagen y el Tenerife Libby’s La Laguna, desde el pabellón Miguel Solaesa de Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro, correspondiente a la 11ª jornada de la Liga Iberdrola de voleibol femenino, se podrá seguir en directo este domingo 14 de diciembre, a las 11:00 horas, a través de la señal de TDT de Televisión Canaria y también en streaming en www.rtvc.es. La retransmisión contará con la narración de Jorge Peris y los comentarios técnicos de Héctor González Goya.

El Heidelberg Volkswagen afronta el derbi como segundo clasificado de la Liga Iberdrola, solo por detrás de Avarca de Menorca, tras un sólido inicio de temporada que lo mantiene instalado a la cabeza de la tabla. En su último encuentro liguero, las grancanarias se impusieron por 1-3 al CV Sayre Centro Comercial La Ballena.

Por su parte, el Tenerife Libby’s La Laguna llega al choque situado en la décima posición, tras caer por 1-3 ante Arenal Emevé en la décima jornada. El conjunto lagunero, llega además en un momento de transición técnica tras la salida de Guillermo Orduna, a la espera de oficializar a su nuevo entrenador.

Con esta emisión, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público con el deporte de las Islas, la difusión de sus disciplinas y la visibilización del talento femenino que representa al Archipiélago en la élite nacional.