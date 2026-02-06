CL Maxorata – CL Unión Antigua | Final Liga Cabildo de Fuerteventura OPC-Sumytrans

El CL Maxorata y CL Unión Antigua se enfrentarán este sábado en la final de la Liga Cabildo de Fuerteventura que se disputará en el Terrero de la Vega de Tetir

El equipo de ‘Terrero y Gloria’ se desplazará al Terrero de la Vega de Tetir para retransmitir la final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC – Sumytrans, entre el CL Maxorata y el CL Unión Antigua.

Se espera una final muy competida y un terrero a rebosar entre el líder de la fase regular; el CL Maxorata con el puntal “A” Kiren González al frente ante el triple campeón de Canarias; el Unión Antigua que tiene como referente al puntal “A” palmero Pedro Hernández.

Dónde ver la luchada

La luchada se podrá seguir en Directo este sábado, 7 de febrero, desde las 20:10 en el canal de YouTube Deportes Televisión Canaria, en el portal de www.rtvc.es y en la plataforma Canarias Play. Además, se podrá ver este domingo 8, en el canal TDT de Televisión Canaria en su horario habitual, 17:55 horas.

La cobertura comenzará con una previa en directo desde las 20:10 horas en las plataformas digitales, antes del inicio de la luchada, previsto para las 20:30 horas. Una vez más, la narración de Willy Rodríguez Calero, junto con los comentarios de David Yanes y el exluchador y colaborador Juan Espino Dieppa “El Trota”, traerán todos los detalles técnicos del encuentro desde un set montado a pie de terrero, con Jorge Benítez en las entrevistas.