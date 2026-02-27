CL Tijarafe Guanche vs CL Chijafe | Final Liga Caixabank de Tenerife de 2ª Categoría

El Terrero Mariano Díaz de Tasagaya, en el municipio de Güímar acogerá la Final Liga Caixabank de Tenerife de 2ª Categoría entre el CL Tijarafe Guanche y el CL Chijafe

Este sábado, sobre la arena se enfrentarán el Unión Tijarafe Guanche de Santa Úrsula y el CL Chijafe, de Valle de San Lorenzo, Arona, los dos mejores equipos de la competición.

El conjunto norteño llega como líder indiscutible, con una racha de 16 victorias consecutivas y sin una sola derrota en toda la Liga. Entre sus referentes destacan el puntal “C” Nicolás Rodríguez y el destacado “B” Ángel Jiménez “Palmerito”, uno de los luchadores más en forma del momento.

Enfrente, el Chijafe buscará romper los pronósticos apoyado en la potencia de su puntal “C” Isael Rodríguez, actual campeón de Canarias de Segunda Categoría, junto al destacado “B” Juan Daniel Rodríguez.

En directo desde la arena

Para esta final, RadioTelevisión Canaria ha preparado una cobertura a la altura de la ocasión. ‘Terrero y Gloria’ instalará un set desde la propia arena del terrero de Güímar, por donde pasarán aficionados, luchadores y equipo técnico. La retransmisión contará con una previa especial con reportajes, estadísticas y las impresiones de los protagonistas antes del encuentro. Durante y después de la final, el equipo ofrecerá el análisis completo desde todos los ángulos.

Con este despliegue técnico y humano, RadioTelevisión Canaria reafirma su compromiso con la lucha canaria y con la difusión de las grandes citas del deporte vernáculo. Acercando a todos los hogares una final que promete intensidad, emoción y espectáculo hasta la última agarrada. La gran Final de la Liga CaixaBank de Tenerife 2026 de Segunda Categoría será, así, una celebración de nuestra identidad deportiva y una nueva oportunidad para vivir desde dentro la pasión que se respira en cada terrero de las Islas.

Dónde ver la final insular de La Palma