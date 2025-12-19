Fernando Clavijo afirma que Canarias Stratoport opera ya como referente europeo en soluciones innovadoras con aviación no tripulada

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que Canarias Stratoport for HAPS & UAS, ubicado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, se ha convertido en su primer año de actividad en líder europeo de la aviación no tripulada. Según subrayó, los resultados obtenidos en 2025 confirman el acierto de la apuesta del Cabildo majorero por el sector aeroespacial como vía para diversificar la economía canaria y generar empleo de calidad.

Clavijo y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, coincidieron en que la elección del Stratoport por parte de empresas internacionales punteras ha situado en solo un año a Fuerteventura y al conjunto del archipiélago como un referente europeo en aeronaves no tripuladas. Se trata de una infraestructura única en España y Europa, clave para atraer innovación y talento.

Más de 1.000 horas de vuelo

Durante su primer año de funcionamiento se han contabilizado más de 1.000 horas de vuelo de drones y plataformas no tripuladas de distintos tamaños. Actualmente, diez empresas líderes del ámbito aeronáutico y espacial operan desde el Stratoport y el centro polivalente ISSEC dentro del programa Canarias Geo Innovation 2030, desarrollando soluciones vinculadas a emergencias, seguridad, defensa, biodiversidad, movilidad y tecnologías duales.

El presidente canario resaltó que estos proyectos ponen la tecnología más avanzada al servicio de la ciudadanía, aportando datos esenciales para la lucha contra incendios, el seguimiento del cambio climático, la protección de espacios naturales y la vigilancia de costas, incluyendo la prevención de la pesca furtiva y la mejora de la seguridad. Por su parte, Lola García destacó las oportunidades laborales que el sector aeroespacial ofrece a la juventud de la isla, recordando que más de 1.300 personas ya se han formado en el ISSEC.

Durante la visita institucional, Clavijo y García conocieron de primera mano el trabajo de varias empresas internacionales que ya operan en las instalaciones, como Mira Aerospace, A-TechSYN, Magline y TAO, dedicadas a proyectos de pseudosatélites, seguimiento de incendios, seguridad costera, telecomunicaciones y observación de la Tierra. Estas compañías realizan pruebas de vuelo avanzadas, algunas con el objetivo de alcanzar la estratósfera.

Finalmente, Clavijo recordó que el impulso a la industria aeroespacial canaria se ha visto reforzado con su declaración como sector estratégico y la aprobación de la primera Estrategia Aeroespacial de Canarias. Canarias Stratoport y el ISSEC forman parte del programa Canarias Geo Innovation 2030, cofinanciado por fondos europeos, y consolidan a Fuerteventura como un nodo clave para la investigación, la innovación y el desarrollo de servicios públicos avanzados basados en tecnologías aeroespaciales.