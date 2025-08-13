Clavijo: el Gobierno no quiere hacerse cargo de los menores asilados y está ganando tiempo

Así lo ha expresado tras la reunión con el gobierno estatal en la que les informaron de la cancelación del segundo traslado por falta de plazas en los vuelos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles convencido de que el Gobierno de España no quiere hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo y que está «ganando tiempo» en su derivación a la península.

Clavijo cree que la cancelación por parte del gobierno estatal del segundo traslado por falta de plazas en los vuelos «no es creíble»

Clavijo señala en redes sociales que lo que pretende el ejecutivo central es dilatar en el tiempo el traslado de los solicitantes de asilo «hasta que se solucione» la distribución general de los más de 5.000 menores que acoge Canarias entre el resto de comunidades autónomas.

En su mensaje, que acompaña con un extracto de unas declaraciones suyas en Antena 3, indica sobre la excusa aludida para la suspensión del traslado de un nuevo grupo de niños demandantes de asilo previsto para mañana jueves, una supuesta falta de plazas, que «no es creíble».

Sorprendidos tras la reunión

Asegura el presidente de Canarias que se quedaron «muy sorprendidos» en la reunión bilateral celebrada este martes entre los ejecutivos central y autonómico para coordinar la derivación de estos menores.

Entiende que lo que subyace es que «el Gobierno no quiere hacerse cargo de los menores» y que si se ha llegado a esta situación es porque «el Tribunal Supremo se lo ha ordenado. Una comunidad autónoma ha tenido que denunciar al Gobierno de España ante el Supremo para que asumiese sus obligaciones», lamenta.

Clavijo ha deslizado también que al ritmo previsto de unas 30 derivaciones de menores solicitantes de asilo a la semana «estaríamos más de diez meses para sacar a todos» de Canarias, cuando en septiembre y octubre «empezarán a llegar niños y niñas» en pateras y cayucos por la mejora de las condiciones de navegación.

«Es un despropósito. Espero y deseo que esto se pueda resolver de manera inmediata», ha zanjado Clavijo.