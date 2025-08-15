Clavijo prevé que su reunión con Sánchez será «interesante e intensa»

La reunión se celebrará en Lanzarote el próximo lunes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, prevé que su reunión el próximo lunes en Lanzarote con el jefe del ejecutivo central, Pedro Sánchez, será «interesante e intensa».

En declaraciones a los medios tras asistir a los actos en honor a la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, Clavijo avanzó que le pedirá a Sánchez que «aquellos acuerdos que alcanzamos el año pasado en La Palma se vayan cumpliendo».

La agenda canaria

El presidente del Ejecutivo canario se refirió al encuentro que, el pasado verano, mantuvieron ambos en La Palma, cuando consensuaron buscar los apoyos suficientes para sacar adelante la modificación de la Ley de Extranjería y el reparto de los menores migrantes que acoge Canarias entre las comunidades autónomas.

«He podido revisar la hemeroteca de esa reunión y he visto cómo muchas de las cosas que allí se hablaron no se han podido cumplir», recalcó Clavijo.

«Sé que esta legislatura está siendo difícil, pero creo que si hay voluntad y ganas de hacer las cosas, se pueden conseguir avances», manifestó el presidente canario y líder de Coalición Canaria (CC).

Así pues, en Lanzarote volverá a plantearle a Pedro Sánchez la conocida como ‘agenda canaria’, que incluye la gratuidad del transporte, así como el proceso de reconstrucción post-erupción de La Palma, «que no acaba de terminarse».

Por otro lado, son «muchos los asuntos en los que Canarias necesita la presencia del Estado«; uno de ellos, el posible «recorte» presupuestario en la Política Agraria Común, lo que significaría, de facto, «acabar con nuestro sector primario».

En definitiva, Clavijo agradeció la reunión del lunes en Lanzarote ofrecida desde Moncloa, como también que el Gobierno de España haya retomado los traslados de los menores migrantes no acompañantes solicitantes de asilo, lo que ha atribuido a «la presión de la sociedad de Canarias«.