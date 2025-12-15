Clavijo lamenta que no se piense en la ciudadanía, sino en «resistir y atacar»

Fernando Clavijo destaca que la estrategia del Gobierno español de «resistir y atacar» hace que no piensen en la ciudadanía

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha lamentando este lunes que, entre la estrategia de «resistir» que, a su juicio, desarrolla el Gobierno español, y la del «ataque y acoso y derribo» que promueve la oposición, «nadie esté pensando en la ciudadanía».

«Al final, los que tenemos algún puesto de responsabilidad en la gestión tenemos la obligación de trabajar para que las cosas vayan a mejor«, ha referido tras presenciar en el Materno de Gran Canaria los beneficios que aporta a la rehabilitación de niños con parálisis cerebral el primer exoesqueleto pediátrico que ofrece la sanidad pública del archipiélago.

En su opinión, este es un «ejemplo muy evidente de cómo los trabajadores públicos tienen que implicarse en que los problemas de los ciudadanos, los reales, se puedan resolver».

«Nadie está pensando en que hay que gestionar un país, aprobar presupuestos y sacar expedientes y políticas, como puede ser la sanitaria, para mejorar la calidad de vida» de los españoles, ha criticado.

Esta situación «preocupa» a Clavijo y su gobierno, que sustentan, además de su partido, CC, el PP con apoyos de AHI y ASG, que considera que «deberíamos estar más centrados en la resolución de los problemas de los ciudadanos, no en los problemas de la clase política, porque eso es lo que genera desafección, descrédito y hartazgo».

Modelo de financiación

Sobre el modelo de financiación autonómica que pudiera acordar el Ejecutivo central, Clavijo ha advertido de nuevo que «si se mezclan los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias con la financiación autonómica, que son dos leyes totalmente distintas e independientes, implicaría una pérdida de miles de millones de euros al año» para las islas.

Tendría un impacto «en cuestiones como la sanidad pública», que ha de velar por «una población que va envejeciendo, con una cronificación de las patologías, lo que requiere de un mayor esfuerzo presupuestario».

A su juicio, ese escenario «sería terrorífico y tendría un impacto muy negativo» en el estado del bienestar de los canarios, por lo que ha confiado en que «no se presente» ese modelo y de hacerlo, que se rechace, al tiempo que ha recordado que siempre ha «pedido una mesa abierta» para abordar este cuestión.

«En primer lugar, tenemos que tener claro qué estado de bienestar queremos financiar, para luego saber los recursos que tenemos que poner a disposición» y ese bienestar «tiene que ser homogéneo en todos los territorios, por lo que «financiar a Canarias con los mismos criterios que se financia a Madrid sería una terrible injusticia», ha aseverado.