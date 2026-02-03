Clavijo destaca el papel de Canarias en la investigación de los océanos y el cambio climático

El presidente Clavijo inauguró la II edición de DiploInnova Canarias que se ha desarrollado en Madrid, donde destacó la importancia de Canarias en la investigación sobre océanos y cambio climático

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó durante la inauguración de la II edición de DiploInnova Canarias que las islas cuentan con todos los elementos necesarios para convertirse en un laboratorio mundial para la protección de los océanos y mitigar el cambio climático. El Gobierno de Canarias, subrayó, está “totalmente implicado y comprometido” con las políticas medioambientales, respaldadas por unas condiciones únicas para la investigación y el desarrollo de proyectos pioneros, así como unas instalaciones e infraestructuras que se han convertido en referencia a nivel internacional.

Este ha sido el objetivo del nuevo encuentro de DiploInnova Canarias, celebrado este martes en la sede de la Fundación Cotec en Madrid con la presencia de representantes de 17 embajadas, que ha centrado su atención en la investigación en torno a los océanos y el cambio climático, un asunto de gran importancia a nivel global pero especialmente relevante para el archipiélago, cuyo territorio es mar en más de un 80%.

Reunión de Fernando Clavijo en DiploInnova

Papel fundamental de Canarias

Clavijo hizo hincapié en que este programa abre una nueva etapa en la proyección exterior de Canarias, vinculada no solo al conocimiento sino a la innovación y al talento, “con el fin de que las islas participen activamente en la aportación de soluciones a los grandes retos globales de nuestro tiempo”. Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario reafirma su compromiso con la ciencia como motor de desarrollo económico y social, así como con la internacionalización de la investigación que se lleva a cabo en el archipiélago.

Fernando Clavijo en DiploInnova

Para favorecer el crecimiento de empresas de alta tecnología, el presidente subrayó el potencial del Régimen Económico y Fiscal (REF). Aseguró que se trata de “una herramienta que ofrece garantías jurídicas y ventajas fiscales que atraen cada año más inversión y nuevas empresas innovadoras a las islas”.

Por su parte, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, resaltó las competencias científicas, tecnológicas y de talento de Canarias. Señaló “que la convierten en uno de los territorios más estratégicos de Europa para avanzar en economía azul e innovación aplicada”.

Garmendia afirmó que las islas son “un laboratorio natural donde Europa puede experimentar, validar y escalar soluciones que necesita con urgencia”. Desde Cotec, dijo, “queremos contribuir a que ese posicionamiento sea reconocido y reforzado”.

Garmendia recordó que, según estudios realizados por Cotec, “las empresas canarias lideran en España el uso de inteligencia artificial aplicada a la automatización de movimientos físicos, un indicador del potencial singular del territorio en innovación oceánica”.

Colaboración

En este sentido, el presidente de Canarias destacó que “el Archipiélago ha iniciado una transición decidida hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y el uso responsable de sus recursos naturales”. Una transformación que se apoya en la colaboración entre administración, ciencia, empresa y sociedad para generar valor añadido, diversificar la economía y ofrecer respuestas a retos que se manifiestan en los territorios insulares.

Abundó Clavijo en que las islas y zonas costeras están expuestas a mayor riesgo ante el cambio climático, desde el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, erosión, inundaciones, etc. Estas circunstancias obligan, en el caso de las regiones ultraperiféricas (RUP), a intensificar las acciones para estar preparados con una estrategia especifica.

II edición de DiploInnova

Al respecto, añadió que la Comisión Europea ya ha anunciado “que redoblará sus esfuerzos para apoyar a estas regiones a fortalecer su adaptación para superar estos escenarios adversos”. Bruselas reconoce que estos territorios necesitan una atención específica y medidas adaptadas para satisfacer sus necesidades: reforzar su resiliencia y conectividad, desarrollar su autonomía económica, energética y alimentaria, así como proteger su patrimonio natural.

Clavijo puntualizó que, en el caso de Canarias, su riqueza ecológica, su localización en el Atlántico medio y sus condiciones naturales la convierten en un laboratorio natural excepcional para avanzar en soluciones frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas marinos. En este contexto, señaló que el mar es motor de vida y prosperidad y “tenemos que ser capaces de aprovechar su enorme potencial, pero siempre con la sostenibilidad como horizonte”.

«Casos de éxito»

En esta línea se sitúan proyectos que trabajan en la desalinización con energía de las olas, como el que desarrolla Ocean Oasis. El Centro de Investigación sobre el océano y el clima que lleva a cabo Geomar. La propuesta de energía y agua limpia a partir de las olas por parte Wavespiston. La eólica flotante de doble turbina en agua profunda que llevan a cabo Enerocean y Pronoe. La captura directa de CO2 con costos muy bajos de Brineworks. La propuesta de Aquawind, que combina acuicultura y energía eólica marina o el trabajo que desarrolla Manta, especializada en sistemas fotovoltaicos flotantes marinos.

Son, dijo Clavijo, ejemplos de casos de éxito que se llevan a cabo en Canarias y constituyen solo una muestra de la excelencia de la investigación que se realiza en las islas.

Desde el Gobierno de Canarias, insistió, “trabajamos para que el liderazgo científico se traduzca en innovación aplicada, emprendimiento tecnológico y atracción de talento, así como en proyectos internacionales vinculados a la economía azul y el océano”.

Estas capacidades refuerzan el papel del archipiélago como socio estratégico en la respuesta al cambio climático y en la construcción de una economía basada en el conocimiento, señaló el jefe del Ejecutivo canario ante los representantes de las embajadas.

Programa

DiploInnova Canarias es un programa promovido desde la Presidencia del Gobierno de Canarias en el marco de la iniciativa Islas Responsables Lab (IRLab). El objetivo es avanzar en el conocimiento global de la ciencia y la tecnología en ámbitos de interés estratégico.

Tras la edición inaugural en La Palma el pasado mes de septiembre, centrada en astrofísica y espacio, el programa continúa estrechando vínculos con diversos países gracias a esta segunda edición, dedicada a Océano y cambio climático.

Desde el Gobierno de Canarias se ha propiciado este espacio para fomentar la colaboración internacional en ciencia y transferencia de conocimiento, creando además un punto de encuentro para dar a conocer el trabajo que se desarrolla en las islas y seguir sumando esfuerzos de manera conjunta en la protección de los océanos, la mitigación del cambio climático y “ver el mar como una fuente de soluciones”.