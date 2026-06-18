El presidente de Canarias ha iniciado este jueves una visita oficial de cinco días a Uruguay y Argentina para afianzar los vínculos históricos entre estos territorios

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha iniciado este jueves su visita a Uruguay y Argentina con el objetivo de afianzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos de Canarias con ambos países.

Durante cinco días y coincidiendo con la conmemoración de tricentenario de la fundación canaria de Montevideo, Clavijo mantendrá una intensa agenda de trabajo en la que participan también el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero del Gabinete del presidente, Octavio Caraballo, y el director General de Emigración, José Tellez.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen Gobierno de Canarias

Memorándum de Entendimiento

La jornada comenzará a las 09.30 horas (horario local) con una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, el doctor Rodrigo Goñi, en el Palacio Legislativo de Montevideo. El encuentro servirá para abordar asuntos de interés común y reforzar la interlocución institucional entre ambas administraciones.

Posteriormente, a las 10.45 horas, Clavijo mantendrá un encuentro con el secretario de la Presidencia de la República de Uruguay, Alejandro Sánchez, en la Torre Ejecutiva. Apenas quince minutos después, ambas partes formalizarán un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Canarias y la Agencia Uruguaya de Cooperación, presidida por el propio Sánchez, con el propósito de establecer nuevas líneas de colaboración en ámbitos estratégicos.

Al acto de firma asistirán también el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, y la coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el Cono Sur, Carmen de Diego Fonseca, subrayando el respaldo institucional a esta nueva etapa de cooperación.

Foro «Canarias-Uruguay: del origen al futuro»

A las 12.00 horas, el presidente de Canarias participará en el foro “Canarias-Uruguay: del origen al futuro”, que reunirá en la residencia del embajador de España a más de un centenar de representantes institucionales, sociales y empresariales uruguayos. Durante su intervención, Fernando Clavijo expondrá las bases que sustentan la histórica relación entre Canarias y Uruguay, analizará el estado actual de estos vínculos y planteará nuevas oportunidades de colaboración aprovechando la posición estratégica del archipiélago como plataforma tricontinental entre Europa, África y América, así como las ventajas fiscales competitivas que ofrece Canarias para la atracción de inversiones y el desarrollo empresarial.

La agenda continuará a las 13.15 horas con una reunión con el intendente de Canelones, Francisco Legnani. Este departamento uruguayo es uno de los territorios donde se asentó un mayor número de emigrantes canarios durante los siglos XVII y XVIII, un legado que sigue formando parte de la identidad compartida entre ambas comunidades.

Ya por la tarde, a las 14.30 horas, Clavijo visitará el Centro Educativo Islas Canarias, uno de los pocos colegios uruguayos identificados con un nombre propio en lugar de una numeración. El centro atiende principalmente a niños y niñas procedentes de familias humildes y en situación de vulnerabilidad social, por lo que esta visita permitirá conocer de primera mano su labor educativa y de integración.

La jornada concluirá a las 16.00 horas con un encuentro con el intendente de Montevideo, Mario Bergara. La capital uruguaya fue fundada en noviembre de 1726 con la participación decisiva de familias canarias, por lo que este año conmemora el tricentenario de su historia. En este contexto, el Gobierno de Canarias prevé sumarse a las celebraciones mediante la organización de distintos actos tanto en Montevideo como en Canelones, reafirmando unos vínculos que, tres siglos después, continúan proyectándose hacia el futuro.