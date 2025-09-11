ES NOTICIA

Clavijo y Pradales firman en Canarias un convenio bilateral sobre I+D+i

RTVC / Europa PRESS
El presidente de Canarias y el Lehendakari vasco visitarán además los telescopios del Teide tras firmar el convenio sobre I+D+i

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Lehendakari vasco, Imanol Pradales, firman este jueves en Tenerife un convenio bilateral sobre desarrollo de la I+D+i en ambas comunidades autónomas.

La recepción oficial al Lehendakari será en la sede de Presidencia del Gobierno con una actuación musical en el patio de una pieza de fusión instrumental canario-vasca.

Tras la habitual foto de familia, y poco antes de las 13.00 horas, ambos presidentes firmarán el convenio de colaboración y acto seguido, comparecerán ante los medios de comunicación.

Ya por la tarde, a partir de las 16.30 horas, visitarán el Observatorio del Teide para contemplar la red de telescopios y mantener un encuentro con Valentín Martínez, director del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) y Emilio García, asesor para la Coordinación de los Observatorios de Canarias (IAC).

