El CN Las Palmas celebra la sexta competición de Natación Adaptada

Este domingo 30 de noviembre, la natación adaptada volverá a celebrar la VI Competición de Natación Adaptada Gran Canaria 2025

Guillermo Gracia Núñez embajador de esta edición de la competición de Natación Adaptada en el CN Las Palmas

La natación adaptada volverá a ser protagonista en la capital grancanaria con la celebración de la VI Competición de Natación Adaptada Gran Canaria 2025 este domingo 30 de noviembre en las piscinas Julio Navarro, instalaciones del Club Natación Las Palmas, entidad anfitriona y referente en el trabajo deportivo con personas con discapacidad, pionera en la natación adaptada en Canarias.

El evento, uno de los más importantes del calendario regional de deporte adaptado, reunirá a más de un centenar de nadadores y nadadoras procedentes de todas las islas y distintos puntos del territorio nacional y más de una decena de clubes de las islas, la península, e incluso un club de Cabo Verde. Durante toda la jornada se desarrollarán pruebas en distintas categorías funcionales, incluyendo deportistas con discapacidad intelectual, física y sensorial. La competición arrancará con el calentamiento a las 10 horas, antesala del inicio oficial de las pruebas a las 11 horas, para una mañana de deporte sin límites en la capital grancanaria.

Down Las Palmas, símbolo de inclusión

En esta edición, el club contará con un embajador excepcional: Guillermo Gracia Núñez, múltiple campeón del mundo y récordman internacional de natación adaptada, cuya presencia aportará un carácter especialmente inspirador a esta cita. Su trayectoria deportiva, marcada por el esfuerzo y el talento, lo ha convertido en un referente global para deportistas con discapacidad intelectual y para la comunidad deportiva en general, acumulando trofeos con una carrera deportiva de éxito.

La competición contará además con la participación especial de Down Las Palmas como asociación representativa de esta edición, que será ejemplo y entidad embajadora del espíritu inclusivo del evento y el vínculo entre el deporte y el movimiento asociativo de apoyo a las personas con Síndrome de Down en la isla.

Jornada de inclusión y deporte

El Club Natación Las Palmas abre sus puertas y sus gradas a lo que promete ser una jornada llena de emoción, talento, superación y que habla más allá del deporte para servir de firme compromiso con la inclusión. Familiares, aficionados/as, visitantes y amantes de la natación y del deporte en general tendrán este domingo un lugar de encuentro en la ciudad, con una mañana que adelanta lleno para acompañar a los nadadores y nadadoras en una de las competiciones más significativas del año para la natación adaptada en Canarias.

La Selección Nacional FEDDI, que reúne a jóvenes promesas del programa de tecnificación, no fallará a la cita un año más, con Guillermo García y cuatro representantes del Club Natación Las Palmas. FEDDI eleva el nivel de competición de la mano de los locales Pablo Cabrera Robaina, Francisco Fernández Santana y Pedro José Sierra Martín de nadadores y Paqui Romero Padrón de Seleccionadora Nacional.

Además, competirán representando al Club Natación Las Palmas los dos campeones de mundo FEDDI: Laura Pérez Suárez y Adrián Santana Hernández. El equipo anfitrión, Club Natación Las Palmas, es el actual campeón de España FEDDI, ganando las últimas 5 ediciones. En esta edición contará con más de 50 deportistas con discapacidades intelectual, físicas y sensoriales.

Guillermo Gracia Núñez, embajador 2025

Guillermo Gracia Núñez, natural de Cáceres, con apenas 20 años ya es uno de los deportistas más destacados de la natación adaptada internacional. Su trayectoria comenzó siendo niño y desde entonces ha construido una carrera ejemplar dentro del movimiento FEDDI.

Acumula 27 títulos mundiales y ha batido más de 50 récords internacionales, situándose entre los nadadores más laureados de su categoría. En el último Campeonato Mundial celebrado en Bangkok selló una participación impecable, llevándose a casa el oro en todas las pruebas disputadas y marcando el paso al establecer nuevas marcas globales.

Guillermo Gracia compite tanto en velocidad con los 50 metros libres hasta las pruebas de braza y estilos, lo que le ha llevado a ser un deportista multidisciplinar y un nadador estable en la cima del ranking español FEDDI. Además, fuera del agua, Guillermo ejerce como entrenador de base, compartiendo su pasión por el deporte con niños y jóvenes, con y sin discapacidad.