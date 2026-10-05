La propuesta de Coalición Canaria es que Cristina Valido repita al frente de su candidatura al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife y quieren explorar posibles coaliciones electorales en la provincia de Las Palmas

El Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria (CC) ha anunciado tras una reunión extraordinaria que propondrá que Cristina Valido repita al frente de su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso. Imagen CC

Coaliciones electorales en Las Palmas

Esta propuesta, acordada por unanimidad, se elevar al Consejo Político Nacional de CC, máximo órgano del partido entre congresos, al que el comité nacional pide «autorización para explorar posibles coaliciones electorales en la provincia de Las Palmas, con el objetivo de avanzar en la unidad del nacionalismo canario».

En las elecciones generales de 2023, CC obtuvo en Canarias uno de los quince escaños en juego, igual que Sumar y Vox, mientras que el PSOE consiguió seis y el PP otros seis.

CC ha anunciado en un comunicado que afronta la cita electoral con el propósito de reforzar la representación nacionalista de las islas en las Cortes.

Grupo propio para representar a Canarias en Madrid

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha asegurado que «Canarias necesita un grupo propio y fuerte en Madrid que no dependa de las estrategias de los partidos estatales y que defienda los intereses de las islas, gobierne quien gobierne a partir del 29 de noviembre».

«Los nacionalistas afrontan el nuevo escenario electoral con el objetivo de sumar fuerzas y avanzar hacia un grupo propio» que aumente su capacidad «para negociar y defender la Agenda Canaria ante el Estado», señala el dirigente de CC.

Según Toledo, los partidos estatales plantearán las elecciones generales como una batalla entre el bloque de izquierdas y el de derechas, pero CC no está «en ninguno de esos bloques», porque su bloque es Canarias.

Cristina Valido es diputada desde 2023 y en estos tres años «ha centrado buena parte de su actividad parlamentaria en el desarrollo y cumplimiento de la Agenda Canaria», indica CC.

Toledo ha añadido que CC considera necesario «reforzar una representación nacionalista que responda a los intereses de las islas y no a las estrategias de los partidos estatales».