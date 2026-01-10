El encuentro servirá para que Coalición Canaria analice la reforma estatal del modelo de financiación autonómica

Coalición Canaria reúne este sábado a su Consejo Político Nacional (CNP) para abordar la situación de los 70.000 canarios en Venezuela después se produjese la intervención militar estadounidense.

Sin embargo, el encuentro también servirá para que la formación analice la reforma estatal del modelo de financiación autonómica, así como el calendario de trabajo del curso político.

El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo.

La cita tendrá lugar durante el mediodía de este sábado en la sede de CC en Gran Canaria, según ha avanzado la formación nacionalista en una nota a los medios.

Secretario nacional

Así, el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, atenderá, sobre las 12.00 horas, a los medios de comunicación para acercar todos los temas abordados.