Junts pide al PSOE «que tome decisiones» tras las declaraciones de Sánchez

CC reclama a Sánchez la misma voluntad con el Decreto Canarias que con el catalán. En la imagen, David Toledo, secretario de Organización de CC. Archivo

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, señaló que el anuncio del Ejecutivo central “demuestra que, cuando necesita votos, es capaz de responder con extrema agilidad”. Sin embargo, cuestionó que esa actitud “no se aplique a otros territorios como Canarias, que también tienen necesidades urgentes y han demostrado lealtad institucional y responsabilidad”.

Toledo sostiene que Canarias está trabajando en la redacción del Decreto Canarias, esencial para garantizar la financiación pública. Todo ello teniendo en cuenta que no existen Presupuestos Generales del Estado (PGE). Mientras, el Estado “le hace la tarea a Cataluña”.

El dirigente nacionalista aseguró “estar de acuerdo en que el Gobierno estatal garantice vía decreto sus compromisos con los territorios,Coalición Canaria reclama Gobierno de España que actúe con la misma voluntad y determinación para impulsar un Decreto Canarias, tal y como ha hecho con el decreto anunciado para Cataluña». Sin embargo, matiza que «las normas del juego deben ser iguales para todos”.

«Canarias no aceptará ser relegada a segunda división”

David Toledo confía en que “no haya trabas al Decreto Canarias. Asegura que Canarias necesita ese decreto para asegurar la continuidad de los servicios públicos básicos. Además, le permitirá disponer de los recursos destinados a empleo, lucha contra la pobreza, obras hidráulicas y carreteras.

El dirigente nacionalista recordó que el único decreto aprobado vinculado a las islas ha sido el de La Palma, que “tampoco se cumplió en los plazos comprometidos por el Estado”. Su avance, ha dicho, fue posible gracias al empeño del Gobierno de Canarias. El ejecutivo ha destinado 100 millones de euros de su superávit para sostener al sector primario palmero.

Toledo advirtió al PSOE que “en el Congreso todos los votos son imprescindibles y Canarias no aceptará ser relegada a segunda división”. Tmabién, apuntó que “si el Gobierno ha sido capaz de habilitar un decreto específico para Cataluña en cuestión de días, debe al menos mostrar la misma voluntad con el Decreto Canarias”.

El secretario nacional de Organización cree que la vía legislativa anunciada por Sánchez para Cataluña abre una oportunidad para cerrar la negociación con Canarias en las próximas semanas.