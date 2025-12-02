El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirma que un decreto específico para Canarias podría aprobarse en los primeros meses de 2026

Fernando Clavijo, este martes 2 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este martes el anuncio del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de aprobar un real decreto para sacar adelante los acuerdos pendientes con Junts, y ha afirmado que esta fórmula abre una “esperanza” para culminar también la Agenda Canaria mediante un texto similar. Estas declaraciones se producen después de que Pedro Sánchez haya anunciado la aprobación de un decreto ley que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

“Nos alegra que la propuesta que le hice en agosto, de resolver por real decreto aquello que por aritmética parlamentaria no prospera, se vaya a utilizar”, ha afirmado Clavijo en declaraciones a los medios de comunicación.

A su juicio, si el Gobierno central aplica esta fórmula, “anima” a pensar que el decreto específico para Canarias en el que ambos ejecutivos están trabajando podría aprobarse en los primeros meses de 2026.

Asimismo, ha recordado que recientemente ya se aprobó vía decreto la medida para La Palma y el descuento del IRPF. Y ha subrayado que este precedente “no genera dudas” sobre la posibilidad de cerrar el resto de asuntos de la agenda autonómica en un solo texto legislativo.

Presupuestos generales

Respecto a la petición de Sánchez a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, para que convenza al PP de apoyar los Presupuestos Generales del Estado, el presidente ha señalado que de momento están convenciendo para convalidar el decreto ya aprobado y para sacar adelante el real decreto de Canarias.

Ha asegurado que, según el compromiso firmado con el PP, si el decreto se centra exclusivamente en la Agenda Canaria, contará con su respaldo. “Otra cosa es un presupuesto de España en su conjunto», ha agregado Clavijo, quien ha admitido que ya le gustaría influir en eso también. «Seguramente aplicaríamos el modo canario y estaríamos todos más tranquilos”, ha apostillado.