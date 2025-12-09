ES NOTICIA

Los coches de segunda mano cuestan 1,7 % más en Canarias

El precio de los coches usados sube un 17,7 % más con respecto a 2024, de media, cuestan casi 12.000 euros

El precio de los coches usados en Canarias subió un 1,7 % entre noviembre de 2024 y 2025 y la cuantía media del turismo de ocasión en las islas fue de 11.954 euros, por debajo de la media nacional, que repuntó un 2,7 %, hasta llegar a los 13.305 euros.

Así lo ha detallado en un comunicado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), que señala que el precio medio del turismo de ocasión de más 8 años se situó en 9.332 euros, un 3,8 % de subida interanual. Este dato contrasta con los 10.573 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 4,6 %.

Suben más los de más de 8 años

En términos mensuales, el precio de los turismos subió en Canarias un 1,3 %, por encima de la media nacional, que ascendió un 0,8 %.

En los coches de más de ocho años, el precio creció un 3,1 % en las islas, por encima de la media nacional, con una subida del 0,4 %.

El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 64 % de las ventas en la comunidad autónoma, frente al 61,4 % a nivel nacional.

Las Palmas registró un ascenso en los precios, que descendieron en Santa Cruz de Tenerife, apunta la asociación.

A falta de un mes para terminar el año, se han transferido 1,9 millones de turismos de segunda mano a un coste medio de 13.025 euros, un 1,9 % más que en el mismo periodo de 2024.

El 22,7 % de los turismos vendidos en el mes (42.542) se quedó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,1 % superó los 36.000 euros.

