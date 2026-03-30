La Policía Nacional pide colaboración para dar con el paradero de Germán Tegaday T. T, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria esete viernes 27 de marzo

La Policía Nacional pide colaboración para localizar a Germán Tegaday, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a Germán Tegaday, desaparecido el pasado viernes, 27 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de Germán Tegaday T.T., de 47 años, que mide 1,75 metros y tiene los ojos marrones.

Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.