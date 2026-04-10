Desde la Policía Nacional se pide que quien disponga de información sobre el desaparecido les contacte a través del 091

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Maximino G.R., de 78 años, y desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 4 de abril.

Imagen cedida.

Maximino es de constitución delgada, mide 1,68 metros, tiene los ojos de color marrón y es canoso. Actualmente necesita medicación.

Por ello, desde la Policía Nacional se pide que quien disponga de información sobre el desaparecido les contacte a través del 091.