ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herido un hombre en una colisión entre un coche y una moto en Adeje, Tenerife

RTVC
RTVC

El hombre, de 31 años, sufrió policontusiones y traumatismo en un brazo

Un hombre de 31 años ha resultado herido en la mañana de este lunes con policontusiones y un traumatismo en un brazo de carácter moderado tras una colisión entre un coche y una moto en Adeje.

Herido un hombre en una colisión entre un coche y una moto en Adeje, Tenerife. Imagen de archivo de la aala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. RTVC.
Herido un hombre en una colisión entre un coche y una moto en Adeje, Tenerife. Imagen de archivo de la aala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. RTVC.

Los hechos se produjeron pasadas las 07.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado en la zona de Los Menores y el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria.

Personal del SUC valoró y asistió al afectado, que salió despedido de la motocicleta, para trasladarlo al hospital Quirón Costa Adeje mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente y colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La brecha entre intención y acción frena la compensación de emisiones en el turismo

La Policía Local investiga a un hombre por la falsificación de un distintivo de la ITV

Cierra el histórico bar El Perola en Agaete tras más de 30 años de historia

Lanzarote amplia sus ayudas al alumnado que estudia en el extranjero

La UME se despliega en Cataluña para ayudar a controlar el brote de la peste porcina

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025