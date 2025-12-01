El hombre, de 31 años, sufrió policontusiones y traumatismo en un brazo

Un hombre de 31 años ha resultado herido en la mañana de este lunes con policontusiones y un traumatismo en un brazo de carácter moderado tras una colisión entre un coche y una moto en Adeje.

Herido un hombre en una colisión entre un coche y una moto en Adeje, Tenerife. Imagen de archivo de la aala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. RTVC.

Los hechos se produjeron pasadas las 07.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado en la zona de Los Menores y el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria.

Personal del SUC valoró y asistió al afectado, que salió despedido de la motocicleta, para trasladarlo al hospital Quirón Costa Adeje mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente y colaboró con el resto de los recursos de emergencias.