Cuatro coches se vieron involucrados en el accidente múltiple este viernes y en el que los bomberos tuvieron que liberar a dos de ocupantes

Tres personas resultaron heridas tras un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados que tuvo lugar sobre las 07.40 horas de este viernes en la Avenida Marítima, a la altura de la calle Juan XIII, de Las Palmas de Gran Canaria, que provocó importantes retenciones en la GC-1.

Informa RTVC.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la capital tuvieron que liberar a dos de los ocupantes de los turismos involucrados en la colisión múltiple para que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) les atendiera.

Así, los recursos sanitarios asistieron a tres personas, entre ellas un hombre y una mujer con cervicalgias de carácter leve y una mujer con lesiones de carácter moderado, que se trasladaron en ambulancia a diferentes centros hospitalarios de la ciudad.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de instruir el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente.