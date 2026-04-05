El combustible asfixia el bolsillo de los conductores en La Gomera

Los altos precios del repostaje condicionan la vida diaria de los gomeros pese a las subvenciones activas

El encarecimiento del combustible preocupa seriamente a los habitantes de La Gomera este 2026. Los ciudadanos demandan soluciones ante una escalada de precios que no ofrece tregua. La insularidad y la orografía obligan al uso constante del vehículo privado en la isla.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La sensación de indignación crece entre los conductores que comparan tarifas con otras islas. Muchos usuarios denuncian que la gasolina cuesta 20 céntimos más por litro que en Tenerife. Esta brecha económica genera un agravio comparativo difícil de sostener para las familias.

Por consiguiente, los residentes perciben que el coste del servicio está totalmente disparado. Algunos ciudadanos peninsulares incluso igualan el gasto local con el de sus provincias de origen. La realidad muestra que el dinero invertido en el depósito desaparece con rapidez.

En consecuencia, el repostaje se convierte en la principal preocupación financiera de la población gomera. El impacto resulta evidente cada vez que un conductor acude a la estación de servicio. La situación actual exige un esfuerzo económico superior al de años anteriores.

Ayudas insuficientes para el ahorro

Las subvenciones públicas intentan mitigar el golpe, pero no logran frenar el descontento general. Aunque los clientes notan el descuento aplicado, la subida diaria anula cualquier beneficio real. El alivio en la factura final parece insuficiente ante la inflación constante.

Debido a esto, los habitantes han modificado sus hábitos de movilidad para reducir gastos. Muchos optan por aflojar el ritmo y ahorrar en viajes que no son necesarios. La planificación de los trayectos es ahora una herramienta de supervivencia económica vital.

Sin embargo, la libertad de elegir el momento de echar gasolina es casi inexistente. Los conductores aseguran que deben pagar el precio marcado por pura necesidad de transporte. No existen alternativas viables para desplazarse por la isla sin recurrir al vehículo.

La movilidad como necesidad básica

La fisonomía montañosa de La Gomera impide vivir sin un transporte propio y potente. Las pendientes obligan a un consumo de combustible mucho mayor que en terrenos llanos. Esta característica geográfica convierte al coche en una herramienta de trabajo imprescindible.

Por esta razón, algunos vecinos aprovechan sus viajes a Tenerife para llenar el furgón. Buscan optimizar cada salida de la isla para traer el tanque al máximo nivel. Esta práctica se ha vuelto habitual entre quienes se desplazan por motivos médicos o laborales.