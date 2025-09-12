Fernando Clavijo asistió a la ceremonia de inauguración del curso académico 2025/2026 en la ULL

Comienza el curso académico 2025/2026 en la ULL

La Universidad de La Laguna ha arrancado hoy 12 de septiembre oficialmente su curso académico 2025/2026 con la habitual ceremonia solemne en el Paraninfo, a la que acudieron los principales representantes de las instituciones civiles y militares de la comunidad autónoma. Se trata de un acto de mucha trascendencia, en el que el rector, Francisco García, esboza los principales retos de esta casa de estudios. “Este no puede ser un curso normal”, dijo el rector, en un contexto de barbarie y de amenazas globales de todo tipo, y por ello apeló al valor de las universidades como promotoras del conocimiento y la memoria, frente a la incertidumbre y los atrincheramientos.

Este es el caldo de cultivo perfecto para promover el miedo y el atrincheramiento, en lugar de la diversidad y la equidad, dijo, haciendo que las personas estén ‘estupidizadas’: “no cuestionan órdenes ni ideas, y la razón no tiene efecto sobre ellas, incluso aportando evidencias irrefutables. De esta manera, la estupidez permite que surjan líderes peligrosos y movimientos sociales irracionales”.

En este contexto, en pleno genocidio en Gaza, se inaugura un curso, que, apuntó el rector, “no es, no puede ser, un inicio de curso normal”. En un plano más global, es obvio “el intento de erosionar las principales instituciones promotoras y defensoras de la verdad”: universidades, centros de investigación, bibliotecas, museos o medios de comunicación, “porque promueven el conocimiento y la memoria”.

Nuevos dobles grados y un doble máster

“Por eso, en este tiempo, necesitamos más que nunca universidades y centros de investigación libres, independientes y también con recursos suficientes para cumplir su trascendental misión”, sostuvo Francisco García en su alocución. “La Universidad de La Laguna se mantiene fiel a sus valores, pero más abierta que nunca al cambio y a la innovación”. En esta línea se abre este año siete nuevos dobles grados y un doble máster, al tiempo que se ha acometido un intenso desarrollo normativo para lograr titulaciones más flexibles y adaptadas al entorno actual. También se continuará con el diseño de nuevos grados y se creará una nueva tipología de títulos, como los grados abiertos o los microgrados.

La oferta de microcredenciales será también una herramienta clave para responder a las necesidades del entorno, de hecho el curso pasado se pusieron en marcha un total de 17, varias de ellas con alcance internacional y en formato virtual, y en breve se celebrará un plan de actuación en esta materia, con el apoyo del Ministerio de Universidades, para llegar a las 2.250 acreditaciones en este curso académico.

Alianza STARS-EU

Además de participar en numerosos programas de intercambio y proyectos de investigación, la ULL guarda una destacada implicación con la alianza STARS-EU, junto a otras ocho universidades europeas de relevante impacto regional, y con las que se está gestando el diseño de cuatro titulaciones internacionales. Francisco García también se refirió a la cooperación que se mantiene con África a través de diversos programas, así como con Sudamérica.

Esta universidad cuenta con multitud de proyectos en marcha que tienen que ver con la modernización administrativa, la renovación de las plantillas o la sostenibilidad, entre otros, además del mantenimiento y mejora de las infraestructuras. Para todo ello es necesario una financiación adecuada, precisó el rector, quien explicó que a día de hoy no se cumple ni de lejos con lo que recoge la LOSU, que es una cantidad equivalente al 1 % del PIB regional, frente a la mitad de los recursos que reciben las instituciones públicas canarias. Por eso se congratuló que la definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación esté próxima, confiando en ello.

Intervención de Fernando Clavijo

Al término de la ceremonia, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, alabó los discursos que le precedieron por considerarlos clarificadores sobre los difíciles momentos actuales. Reflexionó que el nuevo orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial está en crisis, especialmente tras la presidencia de Donald Trump, y además la guerra ha llegado de nuevo al interior de Europa, sin olvidar la barbarie en la Franja de Gaza. Denunció que, ante todo ello, Europa “no sabe ni qué decir ni que hacer” dada su propia división interna,

En ese contexto, alabó el compromiso manifestado por el rector de que la universidad va a mantener su lucha por la verdad y la justicia social. Abogó por una educación que no solo se centre en los contenidos, sino que también aporte valores que permitan inspirar al alumnado un espíritu crítico para sobreponerse a la desinformación que circula. De este modo, enunció el compromiso de su ejecutivo con las universidades públicas canarias y expuso su deseo de que el ejercicio presupuestario 2026 por fin pueda contar con el marco de financiación que se ha negociado “con tanta lealtad”.

La ULL, en datos

La primera intervención de la sesión fue la lectura por parte del secretario general, Juan Antonio García, del resumen de la memoria académica del curso 2024/25, el cual contó con un total de 20.589 estudiantes, un incremento de casi 300 estudiantes más respecto al anterior. Además, 2.720 estudiantes terminaron sus estudios de grado, 756 estudiantes los de máster, y se leyeron 167 tesis doctorales.

En investigación, destacó la gestión de más de 225 proyectos nacionales con financiación superior a los 6,7 millones de euros y 142 en convocatorias europeas como Horizon Europe e Interreg; la concesión de 33 contratos predoctorales y la creación de la empresa spin-off “Biogás Canarias”.

El pasado curso también fue prolijo en la concesión de honores y distinciones; concretamente los doctorados honoris causa a Ken Bugul, Amparo Moreno Sardá, Londa Schiebinger, Nicholas Peppas, Ana María Crespo de las Casas y John Mather; y las Medallas de Oro de la universidad a Radio Televisión Canaria, Radio Club Tenerife, UNED, Fundación ECCA, RTVE Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.