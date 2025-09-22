El Festival Contemporáneo de Canarias inicia su quinta edición con las actuaciones Juan Floristán, el trío Fernández-Apellaniz y los canarios de DifrAcción Ensemble

Primeros conciertos del Festival Contemporáneo de Canarias. Imagen Cultura Gobierno de Canarias

El Festival Contemporáneo de Canarias inicia su quinta edición con una intensa semana de conciertos, siete en total, que se desplegarán por las islas para llevar al público la creación contemporánea académica más actual. Sus primeros protagonistas son el pianista Juan Floristán, el trío de instrumentistas Fernández-Apellaniz y los canarios de DifrAcción Ensemble, con tres atractivos programas que dan espacio también a la obra de autoría isleña, concretamente de Laura Vega, Ángel Fernando Curbelo y Ciro Hernández.

El pistoletazo de salida lo dará Juan Floristán, pianista referente de su generación, este martes 23 en el Espacio La Granja en Tenerife, cuyas entradas se encuentran agotadas; y el miércoles 24, en el Teatro Guiniguada en Gran Canaria. El jueves 25, Fernández-Apellániz inician en Lanzarote una gira por cinco islas, mientras que Difracción Ensemble estará el fin de semana en los Conservatorios de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Todo un despliegue que Cultura del Gobierno de Canarias pone a disposición del público a un precio muy asequible, ya que todas las entradas están a la venta a un precio de 5 euros, salvo en los Conservatorios, que son gratuitos. Las localidades se pueden conseguir a través de la web del festival y en las plataformas habituales de los espacios que acogen los conciertos. Todos comienzan a las 20.00 horas, salvo el que se celebra en domingo que será a las 19.00 horas.

Juan Floristán

Floristán ofrecerá un concierto escenificado, un espectáculo que fusiona piano, performance y tecnología y que constituye un tributo al realismo mágico. Se titula ‘BIO. Una soire’, producido por Belenish Moreno-Gil y Óscar Escudero, que cuenta con tecnología de realidad aumentada, electrónica y sonidos de relatos épicos.

Una puesta en escena llena de referencias a Jorge Luis Borges y en el que lo insólito, lo íntimo y lo extraordinario conviven con lo común, lo público y lo cotidiano. Incluye obras de estos autores y de Daahoud Salim y George Crumb.

Fernández-Apellániz

Formado por tres instrumentistas (clarinete, violonchelo y piano) de reconocido prestigio, el grupo Fernández-Apellániz, ofrecerá conciertos en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, del 25 al 30 de septiembre, con un programa que titulan ‘Lumini, sombri’ (luz y sombra, en una mezcla poética de lenguas), y con el que proponen un viaje a través de los matices sonoros.

La gira dará comienzo el jueves 25 en el Teatro Salinero, en Lanzarote, y al día siguiente, viernes 26, en el Auditorio de Antigua, en Fuerteventura. El recorrido continuará el domingo 28 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el lunes 29 en el Teatro Circo de Marte, en La Palma, para concluir el 30 de septiembre en el Espacio de La Granja, en Tenerife.

El trio que protagoniza esta gira está integrado por Luis Fernández (clarinete), David Apellániz (violonchelo) y Carlos Apellániz (piano), tres músicos con una intensa trayectoria, a quienes la crítica especializada elogia por su destreza.

En Canarias interpretan obras de siete compositores que, desde estéticas diversas, exploran los límites del sonido como espacio de introspección, contemplación y transformación. Entre ellos, composiciones de autoría canaria: ‘Elfos’, de Ángel Fernando Curbelo, y ‘De un amor lejano’, de Laura Vega. También asumirán obras de Arvo Pärt, Gómez Schneekloth -estreno absoluto- y de los japoneses Toru Takemitsu y Toshio Hosokawa, uniendo así la creación del siglo XX y XXI bajo una temática común.

DifrAcción Ensemble

El grupo canario regresa al Festival para ofrecer al público una panorámica de la creación internacional actual en el ámbito de la música académica. El sábado 27 de septiembre estarán en el Conservatorio de Gran Canaria, y el domingo 28 en el de Tenerife, con una selección de obras de los siglos XX y XXI de autoría procedente de Japón, Finlandia, Argentina y Francia, atreviéndose también con varias piezas de Los Beatles, arregladas por Luciano Berio. Todo ello bajo la batuta de José María Vicente y con entrada libre.

Serán además quienes estrenen la obra ‘Resonancias’ del compositor canario Ciro Hernández, una pieza que, en palabras de la musicóloga Marina Hervás en las notas al programa, parte de la llamada resonancia Schumann y con ella el autor busca construir “una atmósfera latente que emula el latido constante y lento de la Tierra. Este latido reconstruido por todo el ensemble, vuelve al final, tras una exploración de las posibilidades de ese telúrico comienzo, donde conviven imágenes de la belleza terrenal con otras que muestran lo que el humano hace contra su propio hábitat. Al ensemble se le añade el bandoneón —instrumento central del tango—, lo que conecta con el segundo bloque del programa, dedicado al cruce con lo popular”.