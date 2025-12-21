El invierno astronómico comienza en el hemisferio norte este domingo a las 15 horas y 3 minutos del horario canario, durará 88 días y 23 horas y habrá lluvias de meteoros, tres lunas llenas y dos eclipses

Comienza el invierno astronómico este domingo a las 15:03 horas de este domingo en Canarias y lo hace con previsión de lluvia de meteoros, tres lunas llenas y dos eclipses en 88 días y 23 horas. Ninguno de esos eclipses será visible en España: el primero, un anular de sol, se podrá percibir el 17 de febrero desde la Antártida, el océano Antártico y el sur del océano Índico, y el segundo, total de luna, se verá el 3 de febrero desde América, el este de Asia y Oceanía.

El Mirador de Unamuno, en Artenara, Gran Canaria.

Observar el cielo en invierno

Según el Observatorio Astronómico Nacional, los fenómenos de interés durante este invierno incluyen lluvias de meteoros de las úrsidas, cuyo máximo se espera hacia el 22 de diciembre, y de las cuadrántidas, hacia el 3 de enero.

Las lunas llenas del invierno serán el 3 de enero, 1 de febrero y 3 de marzo.

Las noches invernales, «excelentes para observar el cielo», permitirán ver el planeta Saturno, al que se unirán Júpiter a comienzos de enero y Venus desde mediados de febrero. Mercurio aparecerá en el cielo vespertino a lo largo de febrero.

Además, serán visibles las constelaciones que contienen las estrellas más brillantes, como Orión con Betelgeuse, Tauro con Alderabán, Can Mayor con Sirio – la estrella más brillante de la noche- y Géminis con Cástor y Pólux, enumera el Observatorio.

La unión de algunas de estas estrellas con otras adyacentes forman el llamado ‘hexágono del invierno’, característico de los anocheceres invernales, indica el Observatorio.

El máximo acercamiento anual entre la Tierra y el sol, denominado perihelio, llegará el 3 de enero.

Ese día, la distancia al sol será de poco más de 147 millones de kilómetros, 5 millones menos que en el afelio, que sucederá el 6 de julio de 2026.

Solsticio, sol quieto

El inicio del invierno este domingo se define por el paso de la Tierra por el punto de su órbita desde el que el Sol presenta su máxima declinación sur.

Así, el Sol alcanza su menor elevación sobre el horizonte al mediodía y describe en el cielo el arco más corto. Según recuerda el Observatorio Astronómico, la altura máxima del Sol al mediodía parece no cambiar, y por ello al comienzo del invierno se llama solsticio de invierno, ‘solstitium’, sol quieto en latín.

Es el día con menos horas de sol del año, pero la diferencia de horas entre el día y la noche depende de la latitud. En Madrid, por ejemplo, el día del solsticio de invierno tendrá 9 horas y 17 minutos de sol.

El invierno es en el hemisferio norte la estación más corta. Durará hasta el 20 de marzo de 2026, día en que empezará la primavera.

Invierno meteorológico

El comienzo del invierno astronómico está basado en la fecha del solsticio, que puede variar entre el 20 y el 23 de diciembre, y no es lo mismo que el invierno meteorológico, que siempre abarca los meses completos de diciembre, enero y febrero, los más fríos del año.

Esta clasificación permite comparar los datos climatológicos de todos los años.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanzó este martes que durante el trimestre invernal se esperan temperaturas por encima del promedio.

Este domingo, primer día en el que coincidirán los inviernos astronómico y meteorológico, se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, sin descartar que también nieve en zonas aledañas, sobre todo en la meseta norte. Bajarán las temperaturas y habrá heladas en el norte y centro peninsular, con ambiente frío también en las horas centrales del día.