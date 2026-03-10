Las temperaturas máximas de lo que llevamos de marzo han estado por debajo de la media y la previsión de los próximos días continúa marcada por el frío

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para estos días precipitaciones débiles, cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en costas sur de estas islas. Un tiempo que ha sido lo usual desde inicios de año, con unos meses marcados por el mal tiempo.

Un marzo de temperaturas más frías de lo normal en Canarias

Francis, Harry, y más recientemente, Regina, han sido solo algunas de las 17 borrascas de alto impacto que han pasado por España desde que empezó el invierno. Aunque no todas han afectado a Canarias, hemos «pescado lluvia» de casi todas. Las borrascas se han posicionado más en el entorno de Cádiz, lo que produce más lluvias en el Archipiélago, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión de la semana está marcada por el mal estado del mar. En costas del sur el oleaje alcanzará los dos metros, y por el norte las olas superarán los tres metros de altura. El Gobierno de Canarias declaraba la prealerta por vientos a partir de las 16:00 horas de este lunes, 9 de marzo.

Según la jefa de Meteorología de Televisión Canaria, Vicky Palma, el invierno este año ha tenido las precipitaciones medias que se daban en las islas normalmente. «Desde 2016 hemos arrastrado un déficit de precipitaciones con inviernos muy secos y cálidos, este invierno sí ha sido normal para la media de las islas», aseguró.

Esta emana seguiremos abrigados y con paraguas, ya que no se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.

Invierno con más lluvias de lo habitual

Canarias ha registrado un invierno climatológico (del 1 de diciembre al 28 de febrero) que ha tenido un carácter normal, aunque húmedo, al registrar unas lluvias que han estado un 22% por encima de lo habitual.

En el balance climático del invierno de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el delegado territorial en Canarias, David Suárez, ha expuesto la predicción estacional para la primavera en el archipiélago. «Lo más probable es que sean unos meses de abril y mayo cálidos y secos», afirmó.