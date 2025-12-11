El programa de instructores de perros de asistencia, ubicado en la Finca El Viso, inicia 1.380 horas de formación para capacitar a nuevos profesionales en las cinco tipologías de perros de asistencia reconocidas por la ley canaria

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, visitó este jueves, 11 de diciembre, el Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) destinado a la preparación de personas instructoras de perros de asistencia, ubicado en la Finca El Viso, en el municipio grancanario de Telde.

En la visita estuvo acompañada por la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; y el presidente de la Asociación Canaria especializada en intervenciones asistidas con perros, Terapican, Pedro Óliver. Las autoridades ofrecieron declaraciones a los medios a las 10:30 horas en la puerta principal del centro.

El proyecto arranca con 1.380 horas de formación, una oportunidad que participantes como Isaac y su madre afrontan con “mucha ilusión” tras haber sido seleccionados: “Fuimos a la entrevista y al principio no sabíamos qué esperar, pero tras la presentación y los primeros días de clase dijimos: vale, esto va a ser lo nuestro”.

La consejera de Turismo y Empleo visita en Telde el primer PFAE de instructores de perros de asistencia en Canarias. RTVC

Cinco tipologías de perros

El programa formará a los alumnos para trabajar con las cinco tipologías de perros de asistencia reconocidas por la Ley Canaria de Accesibilidad: perros guía para personas con ceguera; perros para personas con trastorno del espectro autista; perros señal para personas sordas; perros para personas con discapacidad física; y perros de detección de hipoglucemias.

La iniciativa responde a un problema histórico en el archipiélago: la falta de profesionales habilitados, que ha provocado largas listas de espera para certificar a estos animales. “Certificar a un perro puede costar entre 6.000 y 20.000 euros».

«Para muchas personas con discapacidad es una ayuda fundamental”, explicó el equipo formador, destacando además la necesidad de diversificar la formación hacia nuevos nichos de empleo.

Telde ha sido el municipio elegido para impulsar este proyecto pionero, cuya intención es extenderse al resto de islas en función de la demanda.