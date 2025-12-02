Las obras del edificio cultural más emblemático de Santa Cruz de Tenerife tienen una inversión de casi 8 millones y concluirán en 2028

https://youtu.be/Yso-6my-4×8 Vídeo RTVC. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han visitado las obras de rehabilitación integral del Teatro Guimerá. Un proyecto largamente esperado que permitirá recuperar uno de los grandes símbolos culturales de la capital tinerfeña.

La actuación, que ya se encuentra en marcha tras más de tres años de trabajo administrativo, supone la mayor intervención en el inmueble desde 1991. Con una inversión cercana a los 8 millones de euros, financiada al 50% por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, los trabajos se desarrollarán durante los próximos dos años, a los que se sumarán las labores de escenografía y equipamiento. La previsión es que el Teatro Guimerá reabra sus puertas en 2028.

El teatro más antiguo de Canarias

Durante la visita, el alcalde de Santa Cruz destacó que “la rehabilitación del Teatro Guimerá es mucho más que una intervención en un edificio: es una apuesta firme por la cultura, por nuestra identidad y por la conservación de un patrimonio que forma parte de la memoria de toda la ciudad. Además, es el teatro más antiguo de toda Canarias y por ese motivo tenemos una gran responsabilidad. Como bien protegido, las obras mejorarán su estructura, pero además lo convertirán en un teatro del siglo XXI, manteniendo su esencia y su historia”.

Asimismo, José Manuel Bermúdez puso en valor “el trabajo conjunto entre administraciones, imprescindible para sacar adelante un proyecto de esta envergadura, por lo que agradezco a Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife el impulso definitivo a esta transformación”.

Visita de las autoridades locales, insulares y regionales al Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, recordó que esta actuación “forma parte del compromiso insular con la protección y puesta en valor del patrimonio, especialmente aquel que define la identidad cultural de la isla”. Además, Dávila felicitó al consistorio capitalino “por el coraje y valentía de enfrentar una actuación que llevará tiempo, pero que era necesaria acometer”. La presidenta puso en valor ese trabajo entre administraciones para “sacar adelante un trabajo que, de otra forma, hubiera sido muy complicado poder llevar a cabo”.

Memoria viva de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que “hoy celebramos algo más que el avance de unas obras de rehabilitación; hoy celebramos una actuación que permitirá recuperar una parte esencial de nuestra identidad”. Clavijo subrayó que el Guimerá “no es solo un teatro: es memoria viva de nuestro pueblo, es cultura compartida y es un símbolo de quiénes somos y de lo que queremos seguir siendo”.

El presidente añadió que “acompañar este proceso de transformación y devolver el Guimerá renovado a los canarios y canarias es un acto de dignidad colectiva, es decirle a nuestra gente que su memoria importa, que su cultura importa y que este Gobierno cree en proteger y fortalecer aquello que nos hace únicos”. Asimismo, recordó que “cuando las instituciones trabajamos juntas, como estamos haciendo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cabildo de Tenerife y hacemos política útil, los compromisos se convierten en realidades” . Aseguró que “si todo avanza según lo previsto, en tres años devolveremos a la ciudadanía el teatro más antiguo del archipiélago, completamente renovado y preparado para seguir siendo referencia cultural de Canarias durante muchas décadas más”.

Un teatro más accesible y seguro

La rehabilitación del Teatro Guimerá se centra en reforzar la estructura del edificio para garantizar su conservación a largo plazo, y en mejorar de manera decisiva la accesibilidad tanto para el público como para los artistas con discapacidad.

El proyecto incluye la renovación completa de los espacios interiores, aseos, butacas, y la actualización de los sistemas de sonido e iluminación. Uno de los elementos más relevantes será la restauración del patrimonio ornamental, respetando la estética histórica del teatro y cuidando cada detalle.