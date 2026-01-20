En diciembre del año pasado tuvieron que desalojar a los vecinos y cerrar la zona durante seis meses por grietas y desprendimientos

El pasado 18 de diciembre el Ayuntamiento de Valverde, en El Hierro, cerró el acceso a la zona costera del Pozo de las Calcosas. Evacuaron a los vecinos y sus pertenencias por el riesgo que suponían las grietas y desprendimiento de piedras de grandes dimensiones de la ladera norte.

Ahora, comienzan los trabajos de estabilización de ese talud, que ha sido estudiada durante este mes.

Valverde cerrará durante seis meses el acceso al Pozo de Las Calcosas por riesgo de desprendimientos. RTVC

Cierre al público

Para evitar riesgos innecesarios, se procedió en diciembre el Ayuntamiento al cierre del camino de acceso al público y se decidió ejecutar una obra de urgencia, que es la que comienza este martes.

El origen del problema está en que las estructuras de protección existentes son insuficientes, por lo que es necesario instalar nuevas medidas de seguridad. Entre ellas, una red de anillos y barreras dinámicas de contención, así como ampliar las áreas a proteger.

Las casas del Pozo de Las Calcosas, utilizadas principalmente en épocas vacacionales, conforman un paisaje singular caracterizado por el uso de la piedra y el colmo, y constituyen uno de los enclaves más representativos de la isla.