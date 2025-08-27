En 2024, El Ejecutivo central y el canario firmaron un acuerdo para las exhumaciones de los cuerpos de las víctimas del franquismo de la Fosa de la Vaguada de la Araña

Torres hace seguimiento de las exhumaciones en Fuencaliente un año después de la firma del acuerdo. Imagen de Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa este miércole en la Comisión Mixta de seguimiento del Protocolo de Exhumaciones en la Fosa de la Araña, en Fuencaliente, en La Palma.

Además, durante la jornada se reunirá con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la isla.

En 2024, los gobiernos de España y Canarias firmaron un protocolo para las exhumaciones de los cuerpos de las víctimas del franquismo de la fosa de la Vaguada de la Araña. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinó 100.000 euros a estos trabajos. “Vamos a seguir hasta que no quede nadie enterrado”, señalaba Torres.

Así, como añadió el ministro canario, «se exhumó e identificó a todas las víctimas del bando vencedor. No ocurrió lo mismo con el bando de los vencidos, como sucedió en la isla de La Palma, que defendió la República hasta una semana después del golpe de Estado, por eso fue una de las islas castigadas en la represión posterior”.