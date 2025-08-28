Psiquiatras de La Candelaria aconsejan autocuidado, adaptación progresiva y expectativas realistas para reducir el malestar tras las vacaciones

Con el final del verano y el regreso al trabajo o a las aulas, muchas personas experimentan lo que se conoce como ‘depresión postvacacional’. No se considera un diagnóstico clínico, pero sí una respuesta adaptativa pasajera.

Imagen de archivo | Adrian Agawin

Especialistas en Psiquiatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria explican que los síntomas más habituales son cansancio, desmotivación, irritabilidad y dificultades de concentración.

Un proceso que suele resolverse solo

El malestar suele desaparecer en pocos días o semanas, a medida que la mente y el cuerpo se readaptan. Sin embargo, advierten que si los síntomas duran más de dos semanas, o afectan de forma seria a la vida diaria, conviene consultar a un profesional de salud mental.

Los expertos recuerdan que no todos los casos son iguales. Algunas personas, por factores personales o laborales, pueden sufrir una adaptación más complicada.

Factores de riesgo y perfiles más vulnerables

El equipo de psiquiatras y psicólogos indica que cualquier persona puede padecer este proceso. Sin embargo, es más común en quienes sienten insatisfacción en su trabajo o estudios, soportan altos niveles de estrés o descuidan los hábitos de autocuidado.

Las demandas profesionales excesivas y la ausencia de tiempo para descansar también incrementan el riesgo de malestar en el regreso a la rutina.

Consejos para una vuelta más llevadera

Para reducir los efectos, los especialistas recomiendan una reincorporación progresiva, evitando cargas intensas desde el primer día. Aconsejan mantener hobbies y actividades sociales que favorezcan la desconexión.

También sugieren planificar la vuelta con antelación, cuidar los hábitos de sueño y alimentación y realizar ejercicio físico. Estos factores ayudan a estabilizar el estado de ánimo y favorecen la adaptación.

Errores frecuentes al volver

Los expertos advierten sobre varios errores habituales: retomar el ritmo a toda velocidad, acumular tareas para “recuperar el tiempo perdido”, descuidar el descanso o caer en una autoexigencia excesiva.

Insisten en que lo importante es aceptar el proceso de adaptación como algo natural, mantener expectativas realistas y priorizar el autocuidado.

Niños y adolescentes también lo sienten

En los escolares, el inicio de curso puede generar resistencia o nerviosismo. Para facilitar la transición, se recomienda recuperar progresivamente los horarios de sueño y comidas, además de validar sus emociones.

Transmitir entusiasmo por el nuevo comienzo e implicarlos en la preparación del regreso ayuda a que vivan el inicio de curso con una actitud más positiva.