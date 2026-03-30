Auge de las caravanas, pero con pocos espacios y muchas carencias en Canarias

Pasar las vacaciones en caravanas es una opción que cada vez eligen más personas, pero que en Canarias se topa con dificultades porque, aseguran, hay pocos espacios y los que hay tienen mucho que mejorar

Las caravanas y furgonetas camperizadas son una alternativa de alojamiento muy demandada, y para muchos, la favorita. Sin embargo, en Canarias las asociaciones que los aglutinan denuncias que hay pocos espacios para ellos y que los que hay, tienen muchas carencias.

Más puntos ecológicos

Juan Martín Beltrán, presidente Asociación de Autocaravanas y Campers Homologadas de Canarias, explica que el principal problema que encuentran en las islas es «que casi no hay puntos donde vaciar y llenar sus tanques«. Lo que llaman «puntos ecológicos» permite a las personas que llevan en su vehículo baño o cocina, depositar las aguas grises y negras en puntos adecuados para ello.

«Somos un colectivo muy respetuoso con el medio ambiente. Dejamos los lugares más limpios de lo que los encontramos», asegura Beltrán, que quiere que se termine con el estigma que persigue a los caravanistas. Explica que están muy criminalizados en Canarias, donde sufren muchas veces «acoso, humillación y desprecio» porque los consideran «escandalosos y sucios«. Algo que, insiste, está muy lejos de la realidad.

Muy al contrario, como demuestra Pedro, que lleva 25 años saliendo en caravana con su esposa, su mayor disfrute es la naturaleza. «Sentimos otra libertad y estamos más cómodos. Nos sentimos como en casa, pero además con el mejor jardín, que es el paisaje completo a cielo abierto», asegura. Y es que estos suelen ser los principales incentivos para los que eligen esta alternativa vacaciones: poder viajar sin horarios, sin planificación ni dependencia.

Las matriculaciones de este tipo de vehículos aumentan cada año, una tendencia que Beltrán asegura que «es una forma de vida y de movilidad que ha llegado para quedarse». Además, apostilla que no se trata de un turismo que no deje dinero allí a donde va. «Lo normal es que salgamos a descansar de las tareas diarias. Eso de que lo llevamos todo y no gastamos es una verdad a medias, simplemente, nos gusta salir con esa comodidad».