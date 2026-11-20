Sánchez ha reconocido que el guardameta cometió un error, y que deben medir el factor «riesgo-beneficio» a la hora de salir con el balón jugado desde atrás

El entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, ha zanjado este viernes la polémica suscitada por el error del guardameta José Antonio Caro en Granada, que costó el único gol del partido y la derrota del equipo amarillo, al asegurar que el próximo domingo, en Gijón ante el Real Sporting, volverá a jugar como titular el portero andaluz.

En la imagen, Albert Sánchez. Archivo.

El técnico catalán ha dicho en conferencia de prensa que en el Estadio El Molinón-Enrique Castro, ‘Quini’, «jugarán Caro y diez más, ahí tenéis el titular», porque su confianza es absoluta en un «portero de modelo», como lo ha calificado para el estilo de juego implementado en el conjunto isleño.

Portero onubense

Sánchez ha reconocido que el guardameta cometió un error, y que deben medir el factor «riesgo-beneficio» a la hora de salir con el balón jugado desde atrás, pero ha recalcado que el portero onubense es el ideal para asumir ese rol, en el juego con los pies, para encontrar el hombre libre, aunque partiendo de una base: «Lo primero en un portero es parar, y él lo hace, y mucho».

Además, no ha escondido que el habitual suplente, Adrián Suárez, tendrá que esperar su oportunidad, que le llegará en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, como ha adelantado este viernes.

Frente al Sporting

El preparador barcelonés espera un partido «de tú a tú» frente al Sporting, del que ha destacado que es el equipo con mejor porcentaje de centros y remates de LaLiga Hypermotion.

«La UD Las Palmas debe ser un equipo ganador en la categoría e iremos a por los tres puntos a Gijón», ha subrayado Sánchez, a quien no le disgustó el partido realizado por su equipo en Granada a pesar de la derrota, en el primer encuentro de esta temporada en que no consigue marcar como visitante.