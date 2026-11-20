Sobre el conjunto entrenado por Javier Zamora, Fischer ha recordado que cuentan con «jugadores muy buenos y con gran carrera» como Thad McFadden

El pívot del Cajasiete Gran Canaria Luke Fischer ha asegurado este viernes que determinar el ritmo de juego será clave para «tener mucho ganado» en el duelo liguero ante Hestia Menorca, que visita el Gran Canaria Arena este domingo a las 12.00 horas.

Imagen de: Luke Fischer

En la rueda de prensa previa al encuentro, el estadounidense ha avisado de que los menorquines tratarán de implementar un ritmo de juego lento y con pocas posesiones, por lo que buscarán sobreponerse al planteamiento rival y buscar un juego de alta velocidad, transiciones y posesiones cortas: «Estaremos listos, tenemos un plan y sabemos qué hacer».

Pívot amarillo

Sobre el conjunto entrenado por Javier Zamora, Fischer ha recordado que cuentan con «jugadores muy buenos y con gran carrera» como Thad McFadden, Edgar Vicedo o Víctor Arteaga, lo que obligará a los claretianos a «estar preparados para competir a un alto nivel».

El pívot amarillo ha puesto en valor que el Cajasiete Gran Canaria tiene un plantilla con doce amenazas sobre la pista, tanto en el juego interior como en el perímetro, por lo que ha resaltado que el equipo de Bruno Savignani tiene la capacidad para generar vértigo y peligro en cualquier zona de la cancha.

Sensaciones personales

«Siempre estamos listos para lo que necesite la jugada. El rival hace la apuesta de decidir si defender a los hombres altos y liberar a los exteriores o viceversa. Cada equipo decide cómo hacerlo y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar cualquier tipo de defensa», ha detallado.

Fischer, que ha realzado sus buenas sensaciones personales en las últimas semanas, ha desvelado que su relación con Fran Guerra es «muy buena» y beneficiosa para ambos por llevarse al límite en los entrenamientos para mejorar, pero además se traslada a la calle con dos familias unidas: «Sus hijos y mis hijos tienen la misma edad e incluso son amigos«.

Primera FEB

El interior norteamericano ha apelado a solamente pensar en el partido a partido, más allá de que empiece a configurarse la zona alta de Primera FEB, y también a aprovechar las próximas Ventanas FIBA para recuperar el tono físico de la plantilla y «trabajar en el talento individual»