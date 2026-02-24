‘Con Cúrcuma’ celebra ocho años de emisiones con una entrega dedicada a la excelencia de la Guía Repsol

El espacio gastronómico de la Radio Canaria alcanza sus 403 emisiones con un recorrido por la alta cocina de Tenerife y las raíces culinarias de Galicia

El equipo de ‘Con Cúrcuma’ celebra en su próxima entrega de este miércoles 25 de febrero, a partir de las 21:00 horas, ocho años de trayectoria y 403 episodios emitidos en la Radio Canaria. Su director y presentador, Francisco Belín, así como el resto de integrantes de este proyecto radiofónico festejarán junto a su audiencia un hito que comenzó su andadura el 3 de marzo de 2016, consolidando un grupo humano que hace posible cada semana la divulgación de la cultura gastronómica en las Islas.

Para celebrar estos años de recorrido gastronómico en las ondas, ofrecerá una mirada profunda a los recientes éxitos del sector, destacando la participación del chef Adrián Bosch tras la reciente obtención de los dos Soles Repsol para el restaurante San Hô. El cocinero reflexionará sobre su trayectoria y las claves para alcanzar este nivel de alta cocina en el establecimiento gastronómico del sur de Tenerife.

Adrián Bosch, chef de San Hô.

Además, el programa se interesará por la apertura de El Legado, el nuevo proyecto del jefe de cocina Samuel Hernández ubicado en La Escalona, Vilaflor. Este concepto de cocina tradicional canaria se suma a otros establecimientos dirigidos por Hernández como Zoco, un espacio de raíces árabes donde el cocinero deposita su sabiduría en un recetario que se acompaña de vinos atlánticos únicos como el Papaíno de Fuerteventura.

Por su parte, Chendo Ross, experto en trufas y setas, describirá la actualidad del sector desde Valencia tras la celebración de una importante feria de truficultura.

Propuesta de trufas de Chendo Ross.

Viaje a la esencia culinaria gallega

‘Con Cúrcuma’ también viajará hasta Galicia para explorar la gastronomía de Santiago y Finisterre. La audiencia podrá conocer el concepto de Brais Pichel, responsable de Casa Terra, quien describe su forma de trabajar el producto de cercanía tras haber logrado un Sol Repsol y una Estrella Michelín. En esta misma línea, cabe destacar que el programa recogerá una conversación mantenida con la cocinera Lucía Freitas, chef de A Tafona que recientemente recogió los Tres Soles Repsol en la gala celebrada en Tarragona.

De izquierda a derecha, plato de Casa Terra, pescado fresco llevado al local por el equipo e imagen de su chef, Brais Pichel.

La chef Lucía Freitas y miembros de cocina de A Tafona, tras obtener los Soles de la Guía Repsol.

Claves para la nutrición y próximos eventos del sector

En el último bloque del programa, el periodista y colaborador habitual, Sergio Lojendio, compartirá con los oyentes las claves para una nutrición equilibrada y el avance de los próximos eventos del sector. El periodista analizará los beneficios de la cocina saludable vinculada a la Cuaresma, mientras que el maestro panadero Iván Pérez, de Aromas con Sabor, profundizará en los aspectos fundamentales del consumo de pan y desmontará diversos tabús nutricionales.

El panadero Iván Pérez, de Aromas con Sabor.

Por último, la programación se completará con un avance sobre el Congreso Nacional Clave de la mano de Juanjo Martínez. Una cita que se desarrollará a mitad de marzo en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña y que se sitúa como uno de los grandes acontecimientos del calendario de 2026.

La “Entrevista Vintage”, dedicada en esta ocasión al maestro ronero José Quevedo, de Ron Aldea, cerrará el episodio.