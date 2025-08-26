El espacio gastronómico de La Radio Canaria viaja esta semana desde Lanzarote a Güímar para elaborar un guiso radiofónico de producto local, pan artesanal, miel y chocolate

‘Con cúrcuma‘, el espacio gastronónimo de La Radio Canaria, echa el cierre de la temporada estival este miércoles, 27 de agosto, a las 18:00 horas, con su emisión número 377. El programa que dirige y presenta cada semana Francisco Belín, se despide del verano con un variado menú de contenidos cosechados en las Islas.

Esta nueva entrega llega con el frescor de ‘Brisa Marina’, el restaurante lanzaroteño donde el chef Germán Blanco capitanea una cocina que destaca por la calidad de su producto. El valor del producto local y de temporada, y la gestión hostelera son algunos de los temas que abrirán la jornada gastronómica.

Desde Tenerife, Antonio Díaz desgrana la elaboración de su línea de picantes, y el periodista José Luis Reina adelanta las claves de los premios a las mejores cocinas de hoteles de Canarias, que se celebrarán en octubre.

De izquierda a derecha: Germán Blanco, Antonio Díaz y José Luis Reina, este miércoles en ‘Con cúrcuma’

Pan artesanal, miel y chocolate para el fin de semana

En la medianoche del sábado se volverá a emitir el programa íntegro, de 00.00 a 01.00 horas, seguido de una entrevista realizada a lo largo de la historia del programa.

El domingo por la mañana, a las 11:00 horas, continúa el viaje de sabores de la mano del periodista y escritor Sergio Lojendio y sus habituales “guisos radiofónicos”. También participa la cocinera Lola García, que realiza una incursión en los tesoros de nuestro recetario insular, mientras que Mario Torres reivindica la voluntad de los obradores a la hora de conseguir la excelencia de los panes artesanales y Alfredo Marrero despliega todo su argumentario acerca del chocolate y sus propiedades.

El productor de mieles Adasat Peña repasa las características singulares de este ámbito tan relevante del sector primario tinerfeño. Finalmente, el periodista y escritor Yuri Millares (director de la revista especializada Pellagofio), conversa con Francisco Belín sobre el libro que está ‘a punto de cocción’ dedicado al género marino y con aspectos relevantes de su consumo.