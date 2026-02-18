‘Con Cúrcuma’ analiza la lluvia de ‘Soles Repsol’ para la restauración canaria en su nueva entrega

Este miércoles 18, a la 01:00 horas, el espacio repasará los nuevos reconocimientos culinarios del Archipiélago junto a voces destacadas del sector

El programa de gastronomía y alta cocina ‘Con Cúrcuma‘, de La Radio Canaria, dedica su nueva entrega de este miércoles 18, a la 01:00 horas, a repasar la Gala Repsol celebrada el pasado lunes 16 de febrero en Tarragona, un encuentro que dejó una destacada cosecha de ‘Soles Repsol‘ para la restauración canaria.

«Doscientos cocineros y cocineras de toda España se dieron cita en esta gala, una de las más prestigiosas del sector, y que ocho restaurantes canarios hayan cosechado ‘Soles’ es todo un éxito», avanza Francisco Belín, director y conductor del programa.

Francisco Belín, director y conductor del programa ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria.

Aunque ningún establecimiento del Archipiélago alcanzó la máxima distinción, los Tres Soles Repsol, Canarias sí figura entre los reconocimientos de la categoría de Un Sol con restaurantes como Cráter Identidad Canaria, en Adeje; Haydée by Víctor Suárez, en La Orotava; y Lilium, en Lanzarote, todos ellos reconocidos por una cocina destacada.

Sandra Guadalupe y Orlando Ortega, del restaurante Lilium en Lanzarote.

Nuevas incorporaciones

Seis de los ocho ‘Soles Repsol‘ recibidos corresponden a restaurantes de nueva incorporación. El restaurante San Ho, en Adeje (Tenerife), obtuvo dos astros, mientras que se estrenaron con un Sol seis establecimientos: Revés Bistro, en Las Palmas de Gran Canaria; Lilium, en Arrecife (Lanzarote); y cuatro locales de la provincia tinerfeña: Cráter Identidad Canaria y Troqué, ambos en Adeje; Haydée by Víctor Suárez, también en Adeje; y Moral, en Santa Cruz de Tenerife.

Juan Carlos Pérez e Icíar Pérez, chef del restaurante Moral en Santa Cruz de Tenerife

Lluvia de astros para el Archipiélago

Con estas incorporaciones, el Archipiélago suma un total de 46 restaurantes galardonados con Soles Repsol. El reparto actual deja 39 restaurantes con un Sol, seis con dos Soles y uno con tres Soles. Durante el programa, ‘Con Cúrcuma‘ conversará con algunos de los chefs reconocidos con la estatuilla Repsol. Entre ellos estará la chef Diana Marcelino, anteriormente vinculada a El Secreto de Chimiche y ahora centrada en nuevos proyectos, entre ellos la formación de personal de cocina.

La chef Diana Marcelino recibe un Sol Repsol en esta edición de 2026.

También participará Alexander Domínguez, jefe de cocina de Guisos & Tapas, en La Laguna, quien detallará un concepto culinario en el que destacan especialidades como la carne de cabra, las potas en salsa o los callos. El chef Javier Gutiérrez repasará asimismo su trayectoria profesional y su evolución en el sector.

Actualidad y recomendaciones

Como cada semana, el periodista Sergio Lojendio analizará la actualidad gastronómica en las Islas e incluirá la recomendación de un restaurante. Por su parte, el chef Alejandro Bello, de El Lajar de Bello, en Arona (Tenerife), reflexionará sobre la constancia necesaria para sostener un local de alta cocina.

Pedro Nel Restrepo, chef ejecutivo de Etéreo, en Santa Cruz de Tenerife, adelantará algunas de las jornadas gastronómicas previstas y pondrá en valor la formación continua del personal como garantía de mejora. Además, Pedro Rodríguez Dios, uno de los referentes de la pastelería canaria, revisará recetas típicas de Carnaval y analizará las tendencias reposteras que podrían marcar este año.

Como cierre de la entrega, el periodista Jaime Puig explicará cómo preparar una paella tras asistir a los talleres del experto Vicente Rioja en el Palacio Ico, en Teguise (Lanzarote).