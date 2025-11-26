ExpoAgro se celebra los días 26 y 27 de noviembre en Infecar

Las ciudades, especialmente las desarrolladas, dedican muy poca atención a las zonas verdes. Sobre esta situación se habló este miércoles en el marco de ExpoAgro Canarias. Los expertos aseguran que hay que conciliar naturaleza y espacio urbano para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

https://youtu.be/lNh3jl9if8c

La presencia de árboles de gran porte en los espacios urbanos es de vital importancia. Estos crean microclimas que mejoran las temperaturas en estos entornos y eso influye en la salud física y emocional de los ciudadanos.

Cuidar el patrimonio verde en espacios urbanos

La necesidad de mejorar el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas es más apremiante en regiones como Canarias, con temperaturas altas y pocas precipitaciones. Por ello, la sociedad demanda estos espacios arbolados también en los centros educativos.

“Hay que tenerlo en cuenta desde el primer minuto de cualquier proyecto de desarrollo urbanístico. No se puede construir un barrio y cuando ya lo has terminado, acordarte de que hay que poner algún árbol en los huecos que hayamos dejado”, afirmó María Ángeles Asensio, ingeniera técnica agrícola y gerente de Jarem.

Conciliar la naturaleza y el espacio urbano, pieza central de ExpoAgro Canarias. Archivo RTVC

Los bosques verdes son mucho más que ornamentación, son infraestructuras, dicen los expertos, tan necesarias como las telecomunicaciones o el alcantarillado. Y no todo es plantar, también hay que cuidar el patrimonio verde, dicen, para evitar accidentes.

“Que podamos de alguna manera eliminar lo que son los aires acondicionados de las aulas porque genera problemas de salud”, aseguró Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario Cabildo de Gran Canaria.