Unas 200 personas permanecían acampadas en la capital tinerfeña que han decidido levantar el asentamiento pero trabajar ya en nuevas acciones de protesta

Declaraciones: David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife

Las más de 200 personas que han participado durante los últimos cinco días en la acampada por el derecho a la vivienda en Santa Cruz de Tenerife han anunciado que van a levantar el asentamiento porque la lucha “es ahora más fuerte” que cuando colocaron la primera caseta y porque es “urgente y pertinente” trasladar su protesta hacia nuevas acciones.

Así lo han indicado en rueda de prensa tanto el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT), David González, como Andrea, una de las representantes de las personas que han permanecido acampadas frente al Cabildo de Tenerife durante los últimos días.

En un manifiesto, los acampados han indicado que gracias a su acción más de 200 personas han mostrado su interés en participar del SIT, otras 3.000 se han acercado para informarse de la situación de la vivienda en las islas y en torno a 10.000 salieron a protestar el pasado sábado en una convocatoria desarrollada a nivel nacional.

“Ahora vamos a trabajar a favor de que toda esta fuerza acumulada en esta acampada se transforme en organización y en acciones concretas que revertirán el mercado especulativo de la vivienda. La revolución inquilina ha llegado para quedarse, hasta que la vivienda sea un derecho garantizado para todo el mundo en esta isla y el resto del archipiélago, sin importar su origen ni su color de piel”, han indicado en el manifiesto.

Acampada derecho a la vivienda en Santa Cruz de Tenerife. Imagen RTVC

Dificultades para los canarios

Además, en el contexto específico de Canarias, han explicado que las islas representan una de las autonomías donde “más difícil resulta vivir dignamente”, dado que es donde se registran “los salarios medios más bajos” de todo el Estado y subidas del precio del alquiler que superan el 120% en muchos municipios.

También, han continuado, según un informe presentado por Cáritas existen 560.000 personas que viven en una “vivienda insegura o inadecuada” en el archipiélago, lo que representa un 25% de la población, la tasa más alta de todo el territorio nacional, lo que empuja a las personas a “situaciones de exclusión social y residencial”, en un contexto donde existen “más de 200.000 viviendas vacías”.

Asamblea en la acampada de Las Palmas de Gran Canaria

El colectivo Derecho al Techo levantaba este domingo la acampada en Las Palmas de Gran Canaria, aunque algunos permanecieron en la misma hasta este lunes, donde esta tarde en asamblea decidirán si abandonan también la acampada delante de la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria.